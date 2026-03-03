Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря

Многие сериалы несправедливо забыты. На самом деле есть масса интересных проектов, которые стоит посмотреть. Рассказываю о них, ведь вы могли пропустить.

«Правда о деле Гарри Квеберта» с рейтингом «Кинопоиска» 8 — это сериал с Патриком Демпси. Основан на романе Жоэля Диккера. Действие разворачивается вокруг давнего преступления, в котором обвиняют Гарри Квеберт. Предполагается, что он виновен в гибели своей возлюбленной. Его ученик Маркус решает выяснить правду и разобраться в том, что произошло много лет назад в жизни своего наставника.

«Мисс Скарлетт и Герцог» — это один из самых интересных детективных сериалов с рейтингом «Кинопоиска» 7,6. Элиза потеряла отца, который обеспечивал семью. Теперь она вынуждена взять на себя его дело, чтобы свести концы с концами. Героине предстоит стать детективом и расследовать преступления, как настоящему сыщику. Она сталкивается с грабежами и убийствами, что в XIX веке, безусловно, было неженским занятием.

«Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» переносит зрителя в начало XX века и знакомит с молодой женщиной, прибывшей в Австралию. Во время возвращения домой Фрайни сталкивается с несколькими странными событиями и успешно распутывает сложное дело. Воодушевленная своим успехом, она решает открыть собственное детективное агентство. По «Кинопоиску» рейтинг 7,9.

Так что, если есть время и желание окунуться в детективный мир, то советую, особенно, если любите приключения в стиле Шерлока Холмса.