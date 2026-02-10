Меню
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи

10 февраля 2026 18:37
Кадры из сериалов «Душегубы», «Молчание», «Агеев»

Детективные истории являются страстью многих.

Сериалы про майора Черкасова пользуются популярностью у многих поклонников российских лент. Однако большинство засмотрели их до дыр. Если вы являетесь поклонником такого жанра, то стоит обратить внимание на еще три российских проекта.

«Душегубы», рейтинг «Кинопоиска» — 8.2

Детективная драма возвращается к реальным событиям поимки так называемого «Витебского душителя» Геннадия Михасевича в БССР. В основе сюжета — расследование 1984 года, когда столичный следователь Леонид Ипатьев ведет дело о серии убийств женщин. Главному герою постоянно мешает местный амбициозный следователь, стремящийся к карьерному росту и готовый сажать невиновных ради результата.

Сериал показывает не только процесс раскрытия преступления, но и системные препятствия — коррупцию и давление советской цензуры, которые усложняют борьбу за справедливость. Не забыли создатели и о любовной линии. Роскошный дуэт составили Сергей Марин и Зоя Бербер.

«Молчание», рейтинг «Кинопоиска» — 7.2

Экс-военкор Александр Ганин едет в Выборг, планируя заняться написанием мемуаров о войне. На новом месте его внимание привлекает не прошлое, а настоящее: он становится свидетелем становления городского угрозыска и втягивается в расследование сложных уголовных дел, помогая местной милиции.

Сериал нередко сравнивают со скандинавским нуаром. Критики обращают внимание на особую природу происходящего, мрачные пейзажи и неизменно меланхоличную атмосферу. Сюжетные линии здесь идут дальше стандартного «поиска преступника». Причины преступлений раскрываются через судьбы людей. Отдельно модно отметить сильный актерский дуэт Леонида Бичевина и Александра Бухарова.

«Агеев», рейтинг «Кинопоиска» — 6.7

Это 8-серийный остросюжетный детектив о талантливом, но довольно странном оперативнике Антоне Агееве, который раскрывает сложные дела благодаря нестандартным, порой аморальным методам.

Если вы соскучились по Черкасову, то будете в восторге. Роль Агеева играет Андрей Смоляков. Сериал предлагает интересную историю с хорошей развязкой, но держит все время в напряжении.

Фото: Кадры из сериалов «Душегубы», «Молчание», «Агеев»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
