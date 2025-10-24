Меню
Киноафиша Статьи «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены

24 октября 2025 08:27
Зрители не понимают, почему даже за деньги не получают тайтл таким, каким он и задумывался изначально.

Представьте: вы оплачиваете подписку стриминг-сервиса ради просмотра жесткого аниме с возрастным рейтингом 18+. Но даже в этом самом тайтле вырезают сцены, которые кому-то показались слишком… жестокими? Представили? А поклонникам «Дандадана» в России даже представлять не надо.

В цифровой версии аниме пропало несколько тех самых эпизодов, в которых «Дандадан» раскрывается как сумасшедший коктейль из оккультизма, хоррора и юношеского бунта.

Там, где раньше зритель видел столкновение сверхъестественных сил и жестокую сторону человеческой природы, теперь остаются лишь намеки.

В Сети предполагают это всё сделано ради «безопасного контента», но выглядит парадоксально: ведь речь идёт о произведении с пометкой 18+, где предупреждения о насилии присутствуют изначально.

Особенно досадно, что эти сцены не просто добавляли драйва – они влияли на характеры героев. Без них Конспирун, например, теряет часть своей мотивации, а сюжет становится менее логичным.

Фанаты, конечно, заметили пропажу почти сразу и начали сравнивать кадры с оригиналом. Результат оказался очевиден: в кинотеатральной версии первых трёх серий, выпущенной под названием «Дандадан: Злой глаз», всё осталось на месте.

Именно этот вариант получил прокатное удостоверение в реестре Минкульта – с ним и показывали «полную» версию в кино.

«Обожаю, когда из ПЛАТНОГО контента 18+ что-то вырезают», «А раньше “Эльфийскую песнь” по ТВ показывали», – сокрушаются в Сети.

Почему из онлайн-версии пропали сцены – вопрос открытый. Стриминги комментарии давать не спешат.

Ранее мы писали: Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»

Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Алексей Плеткин
