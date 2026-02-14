Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли

Тем более 3 сезон уже на носу.

16 февраля на НТВ выходит 5 сезон «Первого отдела», и для аудитории канала это уже привычное возвращение большого детектива. За несколько лет сериал стал ориентиром жанра: сложные дела, давление системы, следствие без романтизации.

Иван Колесников в роли следователя здесь выглядит максимально органично, поэтому интерес к его другим работам закономерен. На этом фоне всё чаще вспоминают «Тверскую», у которой готовится уже третий сезон.

Продолжение «Тверской» носит подзаголовок «Здесь и сейчас» и, по данным съёмочной группы, выйдет не раньше весны 2026 года. Режиссёром снова выступает Сергей Краснов, работавший над предыдущими сезонами.

В центре истории остаётся Иван Соболев. По сюжету герой возвращается в Москву спустя 2 года после отъезда в Новосибирск и вновь оказывается втянут в борьбу с бандой гастролёров, за которыми стоят люди в погонах. Расследование выводит его на фигуру так называемого «Мориарти в погонах», и ставки в этой игре выше обычных задержаний.

В актёрском составе заявлены Иван Колесников, Лукерья Ильяшенко и Ангелина Поплавская. Сценарий развивает не только криминальную линию, но и личный конфликт героя.

В жизни Соболева сталкиваются прошлые отношения и новая невеста, приехавшая из Сибири, а служебные решения всё чаще бьют по личной жизни. Создатели обещают усилить психологическую составляющую и сохранить уличную динамику, за которую сериал полюбили в первом сезоне.

Такое пересечение личного и служебного делает «Тверскую» более эмоциональной историей, чем классический процедурал.

Пока зрители ждут февральскую премьеру «Первого отдела», у них есть время пересмотреть первые главы «Тверской» и понять, какой из образов Колесникова ближе. Именно так я и поступлю. Иногда именно такие сравнения показывают актёра точнее любой новой премьеры.