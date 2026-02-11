Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции

Если вам нравятся российские сериалы «Невский» и «Шеф», вы точно цените суровый реализм, сложный нравственный выбор и несгибаемых героев. Такие персонажи ведут свою борьбу в больших городах, где коррупция стала частью системы.

Хочется чего-то в этом же духе, но с другим акцентом? Тогда стоит посмотреть американский проект «Голубая кровь». Он может стать отличной заменой, сохранив главное — силу духа и принципы тех, кто стоит на страже порядка.

Сюжет сериала

Сюжет разворачивается вокруг семьи Рейганов, где закон — это семейное дело. Практически все её члены служат в нью-йоркской полиции.

Фрэнк Рейган занимает пост комиссара, его старший сын Дэнни работает детективом, дочь Эрин — помощником прокурора, а младший сын Джейми начинал с патрульной службы. История охватывает всю систему правопорядка — от расследования уличных преступлений до сложных политических игр в кабинетах власти.

Сходство

Сходство с любимыми сериалами здесь чувствуется сразу. В «Голубой крови», как и в «Шефе», в центре истории — крепкие семейные узы. Рейганы каждое воскресенье собираются за общим столом, чтобы обсудить дела и просто быть вместе.

Глава семьи Фрэнк Рейган, подобно Расторгуеву, — человек непоколебимых принципов. Он ведёт честную борьбу за порядок в городе, невзирая на коррупцию вокруг. Сериал стремится к реализму, показывая работу полиции без лишней прикрасы, хотя и не отказывается от ярких драматичных сцен.

Герои, как и Паша Семенов в «Невском», постоянно оказываются перед сложным нравственным выбором. Их решения часто ставят под вопрос не только служебный долг, но и личные убеждения.