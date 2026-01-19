Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате

Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате

19 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Марти Великолепный»

Точно стоит сходить в кино.

Еще недавно казалось, что рекорд A24 недосягаем. Самым кассовым фильмом студии в США оставалась оскароносная драма «Всё везде и сразу». Но в 2026 году эта история закончилась. «Марти Великолепный» неожиданно занял первое место и изменил расстановку сил внутри самой независимой киностудии Америки.

В североамериканском прокате новая лента собрала 80 миллионов долларов. Это больше, чем у прежнего лидера студии, который остановился на отметке 77 миллионов.

Спортивная драма Джоша Сэфди стала самым кассовым релизом A24 на домашнем рынке. Для режиссера это также лучший результат в карьере.

Успех с оговоркой

Общие мировые сборы фильма составляют 97 миллионов долларов. Сумма внушительная, но бюджет картины оценивается в 70 миллионов, и с учетом продвижения проект пока не вышел в чистую прибыль. При этом фильм еще не стартовал во всех странах, поэтому финальные цифры могут заметно измениться.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане, готовом пойти на все ради мечты. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, для которого этот фильм стал нетипичным, но точным выбором.

«Марти Великолепный»

В российский прокат картина вышла 15 января. Рейтинг на Кинопоиске — 8,0.

A24 уже получила нового рекордсмена. Теперь вопрос в другом. Сможет ли «Марти Великолепный» закрепить успех в мировом прокате и стать главным фильмом студии не только в США?

Также прочитайте: От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях

Фото: Кадр из фильма «Марти Великолепный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара 10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара Читать дальше 20 января 2026
Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Читать дальше 20 января 2026
После проката и 1,9 млрд рублей сборов: когда «Иллюзия обмана 3» наконец появится онлайн в России и где смотреть После проката и 1,9 млрд рублей сборов: когда «Иллюзия обмана 3» наконец появится онлайн в России и где смотреть Читать дальше 19 января 2026
Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Читать дальше 19 января 2026
Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Читать дальше 19 января 2026
Саруман жил в Изенгарде, Радагаст — в лесу, а Гэндальф где? Главная странность «Властелина колец», о которой мало говорят, но пишут в книгах Саруман жил в Изенгарде, Радагаст — в лесу, а Гэндальф где? Главная странность «Властелина колец», о которой мало говорят, но пишут в книгах Читать дальше 19 января 2026
Точную дату держали в секрете, но Момоа все выдал: когда ждать «Minecraft в кино 2» Точную дату держали в секрете, но Момоа все выдал: когда ждать «Minecraft в кино 2» Читать дальше 19 января 2026
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше