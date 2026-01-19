Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате

Еще недавно казалось, что рекорд A24 недосягаем. Самым кассовым фильмом студии в США оставалась оскароносная драма «Всё везде и сразу». Но в 2026 году эта история закончилась. «Марти Великолепный» неожиданно занял первое место и изменил расстановку сил внутри самой независимой киностудии Америки.

В североамериканском прокате новая лента собрала 80 миллионов долларов. Это больше, чем у прежнего лидера студии, который остановился на отметке 77 миллионов.

Спортивная драма Джоша Сэфди стала самым кассовым релизом A24 на домашнем рынке. Для режиссера это также лучший результат в карьере.

Успех с оговоркой

Общие мировые сборы фильма составляют 97 миллионов долларов. Сумма внушительная, но бюджет картины оценивается в 70 миллионов, и с учетом продвижения проект пока не вышел в чистую прибыль. При этом фильм еще не стартовал во всех странах, поэтому финальные цифры могут заметно измениться.

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане, готовом пойти на все ради мечты. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, для которого этот фильм стал нетипичным, но точным выбором.

В российский прокат картина вышла 15 января. Рейтинг на Кинопоиске — 8,0.

A24 уже получила нового рекордсмена. Теперь вопрос в другом. Сможет ли «Марти Великолепный» закрепить успех в мировом прокате и стать главным фильмом студии не только в США?

