Обошел «Головоломку 2», но не дотянулся до «Нэчжи»: почему 1,7 млрд не сделали «Зверополис 2» абсолютным лидером

Нет, лидерство все же есть, но немного с уточнением.

Еще недавно рекорд казался недосягаемым, но в 2026 году все изменилось. «Зверополис 2» не просто уверенно шел в прокате, а в какой-то момент оказался выше всех ожиданий и цифр, которые еще год назад выглядели потолком для анимации.

Новый король голливудской анимации

К середине января «Зверополис 2» преодолел отметку в 1,7 млрд долларов и стал самым кассовым голливудским мультфильмом в истории. Предыдущий рекорд принадлежал «Головоломке 2», собравшей 1,69 млрд, но сиквел Disney прошел этот рубеж без долгих раздумий.

Этот результат сразу вывел мультфильм в десятку самых кассовых картин всех времен. Сейчас «Зверополис 2» занимает девятую строчку, уступая, например, «Человеку-пауку: Нет пути домой» с его 1,9 млрд.

Почему это не абсолютный рекорд

Есть важная оговорка. Несмотря на триумф в Голливуде, мировое лидерство среди анимации по-прежнему удерживает китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов». Его сборы превышают 2,2 млрд долларов, и этот показатель пока остается недосягаемым. Тем не менее для западной индустрии результат «Зверополиса 2» — исторический.

На этом фоне не слишком удачно стартовал хоррор «28 лет спустя: Часть II. Храм костей». Фильм собрал 13 млн долларов вместо ожидаемых 15–17. Для сравнения, первая часть начинала прокат заметно бодрее и закрыла дебютный уик-энд с 30 млн.

А что с «Аватаром»

«Аватар: Пламя и пепел» уже добрался до 1,3 млрд долларов, из которых 367,5 млн пришлись на США. Однако динамика сборов ниже, чем у предыдущих частей, и интерес аудитории снижается быстрее.

На этом фоне успех «Зверополиса 2» выглядит особенно показательно. Мультфильм вышел в ноябре и начал ставить рекорды с первых дней. Похоже, именно анимация сейчас задает правила большого проката.

