Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский»

9 февраля 2026 09:00
Кадр из сериала «Невский»

Причина оказалась неожиданной.

Скоро зрители увидят новые серии восьмого сезона сериала «Невский». Поклонники актёра Антона Васильева с нетерпением ждут продолжения сюжетной линии его героя.

Однако отношение к новым поворотам в сюжете у аудитории неоднозначное. Многие зрители отмечают, что интриги становятся всё запутаннее.

Ещё больше нареканий вызывает другой момент — по мнению значительной части поклонников, в проекте до сих пор не появилось по-настоящему ярких и проработанных женских персонажей. Этот недостаток они считают одним из главных упущений сериала.

Женские персонажи в «Неском»

Критика зрителей в адрес женских персонажей «Невского» звучит довольно единодушно. По их мнению, за все семь сезонов в сериале так и не появилось ни одной героини, способной вызвать искреннее сочувствие или интерес.

Создаётся впечатление, что женщины введены в сюжет лишь для того, чтобы создавать дополнительные трудности мужчинам-полицейским — необдуманными поступками, эмоциональными срывами или опасными секретами.

Любопытно, что перед съёмками седьмого сезона в сценарную группу пригласили нескольких женщин. Поклонники сериала заметили это изменение, но итог их разочаровал.

По общему мнению, новые сюжетные линии не стали убедительнее. В качестве примера часто приводят историю Татьяны Беловой. Внезапный твист с ее якобы союзом со злодеем по прозвищу Архитектор и превращение в безжалостную убийцу многие сочли надуманным и нелогичным поворотом.

Кадр из сериала «Невский»

Отзывы зрителей

С другими женскими персонажами у зрителей тоже возникли вопросы. Например, с героиней Анной. Вначале она производила впечатление хрупкой и доверчивой девушки. Но в седьмом сезоне сценаристы пошли по уже знакомому пути — внезапно превратили её в расчётливую преступницу.

Кадр из сериала «Невский»

На фоне таких надуманных превращений даже серьёзные конфликты главного героя в исполнении Васильева начали казаться зрителям менее убедительными.

«С женскими образами тут и правда беда. Ни одна как-то органично не вписывается ни в мир Семёнова, ни в окружение Фомы», «А Инга? Совершенно безжизненная, ни намёка на эмоции», «Киллер Аня — смешно. Персонаж получился крайне неудачным», — отмечают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
