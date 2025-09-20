Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок

Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок

20 сентября 2025 09:54
«Я — легенда»

Альтернативная концовка станет каноном и перевернёт всю киноисторию.

Фильм «Я — легенда» (2007) с Уиллом Смитом собрал в прокате более 585 миллионов долларов и прочно вошёл в список культовых постапокалиптических картин.

Но его финал оказался настоящей обманкой: зрителям показали героическую жертву Невилла, хотя у создателей был другой вариант завершения истории.

Теперь именно альтернативная концовка признана каноном, и на её основе запускается продолжение.

Как должен был закончиться первый фильм

По изначальной задумке Фрэнсиса Лоуренса, Роберт Невилл осознаёт, что Дарксикеры не бездушные монстры, а новый разумный вид, он сам становится чудовищем в их глазах.

В этом финале Невилл выживает и покидает город вместе с Анной и ребёнком. Однако Голливуд решил иначе: зрителям показали привычный голливудский хэппи-энд с самопожертвованием героя.

Почему именно альтернативный финал стал основой сиквела

Вторая часть официально отталкивается от тёмной концовки, где Невилл остаётся жив.

Это решение позволило вернуть Уилла Смита и расширить вселенную. Сценарист Акива Голдсман подтвердил: события перенесут на несколько десятилетий вперёд, чтобы показать мир, где люди уже не хозяева планеты.

Уилл Смит и Майкл Б. Джордан в новом дуэте

Сиквел объединит Смита и Майкла Б. Джордана — дуэт, который точно подарит новую энергетику картине, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Под вдохновением от сериала «Одни из нас» создатели хотят показать эволюцию общества Искателей тьмы с новыми морльыми выборами. Судя по всему, это будет не просто фильм о выживании, а история о том, кто в новом мире достоин звания «легенды».

Также прочитайте: Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря

Фото: Кадр из фильма «Я — легенда»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры Читать дальше 28 сентября 2025
Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Когда хочется адреналина — включайте эти два сериала-триллера, и сон отменяется Читать дальше 28 сентября 2025
7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды 7 фантастических сериалов, которые стоит посмотреть без колебаний: космос, антиутопии и андроиды Читать дальше 28 сентября 2025
Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Читать дальше 28 сентября 2025
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше