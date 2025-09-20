Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок

Фильм «Я — легенда» (2007) с Уиллом Смитом собрал в прокате более 585 миллионов долларов и прочно вошёл в список культовых постапокалиптических картин.

Но его финал оказался настоящей обманкой: зрителям показали героическую жертву Невилла, хотя у создателей был другой вариант завершения истории.

Теперь именно альтернативная концовка признана каноном, и на её основе запускается продолжение.

Как должен был закончиться первый фильм

По изначальной задумке Фрэнсиса Лоуренса, Роберт Невилл осознаёт, что Дарксикеры не бездушные монстры, а новый разумный вид, он сам становится чудовищем в их глазах.

В этом финале Невилл выживает и покидает город вместе с Анной и ребёнком. Однако Голливуд решил иначе: зрителям показали привычный голливудский хэппи-энд с самопожертвованием героя.

Почему именно альтернативный финал стал основой сиквела

Вторая часть официально отталкивается от тёмной концовки, где Невилл остаётся жив.

Это решение позволило вернуть Уилла Смита и расширить вселенную. Сценарист Акива Голдсман подтвердил: события перенесут на несколько десятилетий вперёд, чтобы показать мир, где люди уже не хозяева планеты.

Уилл Смит и Майкл Б. Джордан в новом дуэте

Сиквел объединит Смита и Майкла Б. Джордана — дуэт, который точно подарит новую энергетику картине, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Под вдохновением от сериала «Одни из нас» создатели хотят показать эволюцию общества Искателей тьмы с новыми морльыми выборами. Судя по всему, это будет не просто фильм о выживании, а история о том, кто в новом мире достоин звания «легенды».

