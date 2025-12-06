«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон

Франшиза «Обитель зла» не просто стала лидером среди всех адаптаций видеоигр, собрав в прокате фантастические 1,2 миллиарда долларов — она пошла своим, абсолютно уникальным путём. Вместо того чтобы пересказывать сюжеты культовых игр, Пол Андерсон решился на смелый ход: он создал совершенно оригинальную вселенную, в центре которой поставил свою собственную героиню — Элис, и её личную войну с корпорацией «Амбрелла».

Она — персонаж, которого вы не встретите ни в одной из игр серии Resident Evil. Но, как отмечал сам режиссёр, Элис не возникла из пустоты.

Андерсон задумывал её как своеобразный собирательный образ, вобравший в себя дух и характер многих сильных женских персонажей из игровой саги.

Элис в фильмах «Обитель зла»

С самого начала первый фильм «Обитель зла» задумывался не как прямая экранизация, а как оригинальный приквел, который должен был показать самую первую вспышку вируса. Режиссёр Пол Андерсон рассудил, что если брать известных героев из игр, то всё напряжение будет потеряно — зрители-фанаты и так знают, что они выживут.

Именно поэтому на свет появилась абсолютно новая героиня — Элис, роль которой в итоге стала визитной карточкой актрисы Миллы Йовович.

История начинается с того, что Элис приходит в себя в пустом особняке, совершенно не помня, кто она. Вскоре она вместе со спецотрядом попадает в секретную подземную лабораторию, и это погружение напрямую отсылает к «Алисе в Стране чудес».

Это не случайность: от имени главной героини до образа антагонистки, Красной Королевы, и самой лаборатории, которая выступает мрачным Зазеркальем, — везде прослеживается связь с классической сказкой.

Хотя такой вольный подход понравился не всем поклонникам игр, именно он позволил создать захватывающий старт для целой киносаги.

Элис в играх

Милла Йовович не раз делилась мечтой увидеть свою знаменитую героиню в одной из игр серии, но окончательное слово всегда остаётся за правообладателем — компанией Capcom. И японский гигант, судя по всему, не спешит воплощать эту идею в жизнь.

Capcom с удовольствием получает прибыль от лицензирования, но при этом тщательно охраняет границы между киновселенной и своим игровым каноном, не допуская их смешения, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

