Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) подарила зрителям одну из самых запоминающихся героинь эпохи — Нину, студентку, комсомолку, спортсменку и красавицу.
Наталья Варлей стала для этой роли идеальным попаданием, и её точные параметры до сих пор вызывают интерес.
Параметры Натальи Варлей в «Кавказской пленнице»
На момент съёмок актрисе было 20 лет. Её миниатюрность и спортивность стали ключевыми для образа Нины, выполнявшей акробатические элементы и трюки без дублёров.
Её параметрам на момент съемок в картине могут позавидовать модели:
– рост — 150 см
– вес — 45 кг
– обхват груди — 87 см
– обхват талии — 63 см
– обхват бёдер — 89 см
– бюст — 2 размер
Цирковое прошлое сделало Варлей идеальной кандидаткой: она без страха прыгала с высоты, уверенно двигалась в кадре и выдерживала нагрузку, которая для обычной актрисы могла бы стать препятствием.
На кинопробы она без колебаний осталась в купальнике — для неё это была привычная рабочая форма.
Почему роль Нины получила Варлей, а не Селезнёва
Наталья Селезнёва к тому времени уже покорила зрителей в образе Лиды в «Операции „Ы“» (1965). Её параметры были совсем другими — высокий рост, классическая стройность и знаменитая талия 62 см.
Однако Гайдай не рассматривал её на роль Нины: на момент подготовки к съёмкам актриса была беременна, а «Кавказская пленница» требовала активных прыжков, сцен с трюками и физической выносливости, пшет дзен-канал Лавка старьевщика.
По нынешним меркам обе актрисы выглядели бы как эталон экранной пластики, но выбор режиссёра был полностью оправдан драматургией: Нина должна была быть подвижной, лёгкой, чуть взбалмошной — и Варлей идеально совпала с этим характером.
