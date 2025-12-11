Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке

Какие параметры сделали Нину культовой героиней советского кино — и чем отличалась Селезнёва в «Операции „Ы“».

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) подарила зрителям одну из самых запоминающихся героинь эпохи — Нину, студентку, комсомолку, спортсменку и красавицу.

Наталья Варлей стала для этой роли идеальным попаданием, и её точные параметры до сих пор вызывают интерес.

Параметры Натальи Варлей в «Кавказской пленнице»

На момент съёмок актрисе было 20 лет. Её миниатюрность и спортивность стали ключевыми для образа Нины, выполнявшей акробатические элементы и трюки без дублёров.

Её параметрам на момент съемок в картине могут позавидовать модели:

– рост — 150 см

– вес — 45 кг

– обхват груди — 87 см

– обхват талии — 63 см

– обхват бёдер — 89 см

– бюст — 2 размер

Цирковое прошлое сделало Варлей идеальной кандидаткой: она без страха прыгала с высоты, уверенно двигалась в кадре и выдерживала нагрузку, которая для обычной актрисы могла бы стать препятствием.

На кинопробы она без колебаний осталась в купальнике — для неё это была привычная рабочая форма.

Почему роль Нины получила Варлей, а не Селезнёва

Наталья Селезнёва к тому времени уже покорила зрителей в образе Лиды в «Операции „Ы“» (1965). Её параметры были совсем другими — высокий рост, классическая стройность и знаменитая талия 62 см.

Однако Гайдай не рассматривал её на роль Нины: на момент подготовки к съёмкам актриса была беременна, а «Кавказская пленница» требовала активных прыжков, сцен с трюками и физической выносливости, пшет дзен-канал Лавка старьевщика.

По нынешним меркам обе актрисы выглядели бы как эталон экранной пластики, но выбор режиссёра был полностью оправдан драматургией: Нина должна была быть подвижной, лёгкой, чуть взбалмошной — и Варлей идеально совпала с этим характером.

