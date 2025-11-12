Меню
Обещали трилогию, а теперь шепчутся о продолжении: что известно о возможном «Хоббите 4» и почему Джексон молчит

Обещали трилогию, а теперь шепчутся о продолжении: что известно о возможном «Хоббите 4» и почему Джексон молчит

12 ноября 2025 07:29
Кадр из фильма «Хоббит»

Фанаты до сих пор не теряют надежды.

С тех пор как вышла «Битва пяти воинств», фанаты не теряют надежды: вдруг режиссёр всё-таки вернётся к миру Бильбо Бэггинса и расскажет, что было дальше. Периодически в Сети всплывают слухи о продолжении — якобы готовится новая история, где покажут события между «Хоббитом» и «Властелином колец». Но насколько это реально?

На самом деле четвёртого «Хоббита» пока не планируется. Питер Джексон неоднократно говорил, что завершил историю полностью. Ему удалось превратить небольшую книгу Толкина в эпическую трилогию, и продолжать просто нечего — сюжет логично замкнулся на возвращении Бильбо домой.

Кадр из фильма «Хоббит»

Есть и юридические преграды: права на «Хоббита» принадлежат разным компаниям, а использовать материалы вне оригинального текста нельзя. Даже создатели сериала «Кольца власти» получили разрешение лишь на события, описанные в приложениях к «Властелину колец».

Так что никакого «Хоббита 4» не будет — по крайней мере, в ближайшие годы. Средиземье живёт дальше, но история о храбром хоббите уже рассказана до последней строчки.

Читайте также: В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
