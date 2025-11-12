Обещали трилогию, а теперь шепчутся о продолжении: что известно о возможном «Хоббите 4» и почему Джексон молчит

Фанаты до сих пор не теряют надежды.

С тех пор как вышла «Битва пяти воинств», фанаты не теряют надежды: вдруг режиссёр всё-таки вернётся к миру Бильбо Бэггинса и расскажет, что было дальше. Периодически в Сети всплывают слухи о продолжении — якобы готовится новая история, где покажут события между «Хоббитом» и «Властелином колец». Но насколько это реально?

На самом деле четвёртого «Хоббита» пока не планируется. Питер Джексон неоднократно говорил, что завершил историю полностью. Ему удалось превратить небольшую книгу Толкина в эпическую трилогию, и продолжать просто нечего — сюжет логично замкнулся на возвращении Бильбо домой.

Есть и юридические преграды: права на «Хоббита» принадлежат разным компаниям, а использовать материалы вне оригинального текста нельзя. Даже создатели сериала «Кольца власти» получили разрешение лишь на события, описанные в приложениях к «Властелину колец».

Так что никакого «Хоббита 4» не будет — по крайней мере, в ближайшие годы. Средиземье живёт дальше, но история о храбром хоббите уже рассказана до последней строчки.

