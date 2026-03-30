Обещали себе лечь пораньше? Не получится: сериал «Ограбление века» про преступление 1992 года затягивает сильнее хитов Netflix

Если кажется, что вы уже пересмотрели всё и найти что-то новое на вечер невозможно, у греков есть неожиданный вариант. Сериал «Ограбление века» вышел без шума, но быстро добрался до зрителей, уставших от однотипных детективов.

Это короткая криминальная история на 6 эпизодов, основанная на реальных событиях, и в этом её главный крючок.

Преступление на миллиарды

В центре сюжета — ограбление декабря 1992 года в районе Неос-Космос в Афинах. Группа преступников прорыла туннель в хранилище Трудового банка и исчезла с добычей примерно в 5 миллиардов драхм.

Историю сразу назвали «ограблением века», но расследование так и не привело к конкретным виновным. Спустя годы авторы сериала предлагают свою версию, пытаясь объяснить, как это вообще стало возможным.

Не про экшен, а про людей

Несмотря на высокий рейтинг — около 8,9 на IMDb, — сериал удивляет не динамикой, а настроением. Здесь нет привычного драйва и глянцевых преступников, зато есть внимательный взгляд на людей и систему, которая их ломает, пишет автор Дзен-канала "Первый ряд".

История разворачивается спокойно, почти медитативно, делая акцент на деталях и диалогах. В итоге «Ограбление века» оказывается не аттракционом, а вдумчивой драмой, которая цепляет не скоростью, а смыслом.