Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть

Вечера становятся длиннее, за окном дождь и шорох листвы, а дома так и тянет включить что-нибудь зрелищное. Marvel решили сыграть на этом настроении: скоро один из самых ожидаемых фильмов года можно будет смотреть прямо на диване, в мягкой пижаме и с кружкой какао. Какая осень без громкой премьеры?

Новая глава для киновселенной

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — не просто ещё один комикс на экране. Это история команды, которая в будущем станет неотъемлемой частью Мстителей.

Marvel бережно подвели к старту: фильм собрал в мировом прокате более $518 млн и вошёл в десятку самых кассовых картин 2025 года. В режиссёрском кресле — Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»), а в ролях блестящий квартет: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.

Когда смотреть дома

И вот та самая новость: в онлайн-кинотеатрах «Фантастическая четвёрка» появится уже 23 сентября. Достаточно открыть Amazon Prime, iTunes или другой сервис — и приключения супергероев окажутся у вас в гостиной. Не нужно ждать праздничных выходных или искать время для похода в зал — Marvel переносят премьеру прямо в домашний уют.

Осенний настрой

Фильм, который недавно ещё обсуждали в кинотеатрах, теперь станет частью вечерних планов. Что может быть лучше: за окном дождь, в руках чай или бокал игристого, и на экране — рождение команды, которой предстоит изменить киновселенную. Осень обещает быть действительно фантастической.

