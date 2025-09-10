Меню
Кузя возвращается, а вместе с ним «Универ. Молодые» — вот точные даты выхода новых серий

10 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Универ. Молодые»

Финал запланировал на 18 сентября.

Второй сезон «Универ. Молодые» стартовал 8 сентября на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Сразу вышли три серии, а уже 10 сентября зрители смогли посмотреть девять эпизодов. Но когда остальные?

Продолжение обещает быть насыщенным: новые студенты, неожиданные повороты, схватки с микрокредиторами и даже битва с искусственным интеллектом. Теперь в 510-м блоке живут шестеро, и привычная жизнь студентов переворачивается с ног на голову.

Сюжет закручивается: Зуев лишается поста ректора и впервые оказывается под начальством своей бывшей жены, которая неожиданно становится новой главой МВГУ. Возвращение Кузи добавляет хаоса, а новые герои рушат старые правила и приносят свежую динамику.

Всего второй сезон включает 20 серий. Новые эпизоды выходят с понедельника по четверг в 21:00 мск на ТНТ и Premier. Финал состоится 18 сентября 2025 года.

Расписание выхода второго сезона «Универ. Молодые»

Эпизод Дата выхода
10-я серия 11 сентября
11-я серия 11 сентября
12-я серия 11 сентября
13-я серия 15 сентября
14-я серия 15 сентября
15-я серия 16 сентября
16-я серия 16 сентября
17-я серия 17 сентября
18-я серия 17 сентября
19-я серия 18 сентября
20-я серия 18 сентября

Во втором сезоне создатели заметно обновили концепцию. Здесь больше дерзких шуток, остросюжетных моментов и неочевидных развязок. Студенты 510-го блока становятся взрослее, но проблем меньше не становится. Одни персонажи мечтают прорваться в блогинг, другие тонут в долгах, третьи пытаются спасти отношения, которые трещат по швам.

Особое внимание уделено современным трендам: студенты сражаются не только за оценки, но и за подписчиков, сталкиваются с искусственным интеллектом, микрокредиторами и новыми реалиями взрослой жизни. В сюжет вплетено много актуальных тем — от финансовой грамотности до цифровых технологий.

Сценаристы обещают яркий финал: две последние серии, которые выйдут 18 сентября, станут самыми эмоциональными за всю историю франшизы. Зрителям придётся готовиться к прощанию с привычным составом и неожиданным поворотам.

Похоже, что студенты 510-го блока переживут серьёзные перемены. Вопрос только в одном: кто из них останется в истории «Универа», а кто навсегда покинет блок?

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда исчезла Аллочка в 255 серии «Универа».

Фото: Кадр из сериала «Универ. Молодые»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
