Кузя возвращается, а вместе с ним «Универ. Молодые» — вот точные даты выхода новых серий

Второй сезон «Универ. Молодые» стартовал 8 сентября на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Сразу вышли три серии, а уже 10 сентября зрители смогли посмотреть девять эпизодов. Но когда остальные?
Продолжение обещает быть насыщенным: новые студенты, неожиданные повороты, схватки с микрокредиторами и даже битва с искусственным интеллектом. Теперь в 510-м блоке живут шестеро, и привычная жизнь студентов переворачивается с ног на голову.
Сюжет закручивается: Зуев лишается поста ректора и впервые оказывается под начальством своей бывшей жены, которая неожиданно становится новой главой МВГУ. Возвращение Кузи добавляет хаоса, а новые герои рушат старые правила и приносят свежую динамику.
Всего второй сезон включает 20 серий. Новые эпизоды выходят с понедельника по четверг в 21:00 мск на ТНТ и Premier. Финал состоится 18 сентября 2025 года.
Расписание выхода второго сезона «Универ. Молодые»
|Эпизод
|Дата выхода
|10-я серия
|11 сентября
|11-я серия
|11 сентября
|12-я серия
|11 сентября
|13-я серия
|15 сентября
|14-я серия
|15 сентября
|15-я серия
|16 сентября
|16-я серия
|16 сентября
|17-я серия
|17 сентября
|18-я серия
|17 сентября
|19-я серия
|18 сентября
|20-я серия
|18 сентября
Во втором сезоне создатели заметно обновили концепцию. Здесь больше дерзких шуток, остросюжетных моментов и неочевидных развязок. Студенты 510-го блока становятся взрослее, но проблем меньше не становится. Одни персонажи мечтают прорваться в блогинг, другие тонут в долгах, третьи пытаются спасти отношения, которые трещат по швам.
Особое внимание уделено современным трендам: студенты сражаются не только за оценки, но и за подписчиков, сталкиваются с искусственным интеллектом, микрокредиторами и новыми реалиями взрослой жизни. В сюжет вплетено много актуальных тем — от финансовой грамотности до цифровых технологий.
Сценаристы обещают яркий финал: две последние серии, которые выйдут 18 сентября, станут самыми эмоциональными за всю историю франшизы. Зрителям придётся готовиться к прощанию с привычным составом и неожиданным поворотам.
Похоже, что студенты 510-го блока переживут серьёзные перемены. Вопрос только в одном: кто из них останется в истории «Универа», а кто навсегда покинет блок?
Ранее портал «Киноафиша» писал, куда исчезла Аллочка в 255 серии «Универа».