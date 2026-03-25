Главные герои обаятельны как Васильев в «Невском»: 3 похожих российских детективных сериала — за уши не оттащить от просмотра

Если вам понравился Антон Васильев в проекте «Невский», вы, вероятно, ищете нечто столь же увлекательное с захватывающим сюжетом и яркими персонажами. Российский кинематограф предлагает множество отличных сериалов. Мы выбрали три проекта, которые по напряжению и интересу к героям не уступают «Невскому».

Главный герой, честный следователь Андрей Климов, просыпается в тюремной камере, обвиняемый в убийстве своей семьи. Он совершенно ничего не помнит о случившемся, хотя с момента преступления прошло целых четыре месяца.

Последнее, что он вспомнил, — это расследование убийства президента крупной компании. Чтобы доказать свою невиновность, Климову нужно восстановить утраченную память и выяснить правду.

В главной роли снялся Дмитрий Паламарчук. Сериал состоит из 18 серий и имеет высокую оценку Кинопоиска — 8.0.

Игра. Реванш

С момента последней схватки между заклятыми врагами Смолиным и Беловым прошло три года. Смолин отбывает пожизненное заключение, а Белов, наконец, обретя мир, работает начальником охраны банка. Однако случайная встреча с человеком, напоминающим Смолина, вновь втягивает Белова в опасный мир.

Сюжет сериала интригует, представляя нового врага, который затмит все прежние угрозы. Основные роли сыграли Павел Баршак, Прохор Дубравин, Евгений Стычкин, Николай Козак и Дарья Повереннова. В проекте 20 серий, а его оценка на Кинопоиске составляет 8.1.

После годичной командировки оперативник Юрий Брагин возвращается в Санкт-Петербург, где его ждет работа над резонансным делом: убийством двух молодых девушек, которое становится для него вопросом чести.

Этот сериал поражает вниманием к деталям и реалистичностью расследований, погружая зрителей в напряжённый мир оперативной работы. Недавно вышел пятый сезон, и теперь мы ждём шестую часть, в которой снова сыграет обаятельный Иван Колесников. Оценка Кинопоиска — 8.2.