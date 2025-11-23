Меню
Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе»

23 ноября 2025 09:25
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Об этом моменте не говорят прямо.

С момента премьеры «Интерстеллара» прошло больше десятилетия, однако поклонники до сих пор открывают в фильме новые грани. Совсем недавно была обнаружена почти неуловимая, но поразительно глубокая деталь, способная кардинально изменить восприятие всей истории. Эта находка добавляет сюжету дополнительный, совсем не радужный оттенок.

Животные в «Интерстелларе»

В мире «Интерстеллара» произошла экологическая катастрофа, которую легко не заметить с первого взгляда. На планете исчезли все животные — от насекомых до млекопитающих. В кадрах нет ни птиц, ни рыб, ни даже простейших организмов.

Нарушение пищевой цепочки оказалось фатальным. Люди остались единственными обитателями Земли, что делало их положение безнадежным.

Даже выносливая кукуруза, ставшая последней сельскохозяйственной культурой, не могла спасти человечество. Без технологического прорыва у цивилизации не оставалось шансов на выживание в этом опустевшем мире.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Одежда в «Интерстелларе»

Пылевые бури уничтожили не только фауну, но и большинство растений. Выжили лишь кукуруза и неприхотливые злаки. Исчезновение хлопчатника привело к утрате традиционных материалов для одежды.

Это тонко отражено в гардеробе персонажей. Все герои носят исключительно синтетические ткани, что становится свидетельством экологической катастрофы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про пасхалки в фильме.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
