«Об этом говорили между врачами, но публично молчали»: что на самом деле произошло — взгляд реального врача на сериал «Нулевой пациент»

Кардиолог работал в то время и сам знал ситуацию изнутри.

Сериал «Нулевой пациент» шокировал зрителей — не столько сценами, сколько тем, что показал правду, которую десятилетиями старались скрыть. В СССР предпочитали не говорить о трагедиях, связанных с ВИЧ, но эта история всё равно прорвалась наружу. Она основана на реальных событиях, когда в конце 80-х врачи впервые столкнулись с неизвестной инфекцией, а страна оказалась не готова ни морально, ни технически.

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев замечает у нескольких пациентов странные симптомы и догадывается, что это может быть ВИЧ. Старшие коллеги не верят: мол, в Советском Союзе такого быть не может.

Тогда он тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают диагноз, к делу подключается учёный Дмитрий Гончаров. На кону — жизни десятков детей и репутация целой системы.

О сериале «Нулевой пациент» сегодня спорят не только зрители, но и врачи. Одни считают, что он точно передал атмосферу времени, другие — что авторы сгладили углы. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, работавший в ту эпоху, говорит, что многое в фильме близко к реальности, но не всё показано до конца.

«Всё сделано аккуратно, чтобы не вызывать кривотолков и не бросать тень на кого-либо. Ситуация ведь была очень тяжёлой и неправильной. Но показать полностью рабочие моменты — как стерилизовали инструменты, как не хватало шприцов — тогда невозможно. Меняли только шприц, а иглы часто использовали повторно».

Кондрахин подчёркивает, что создатели сериала передали общую суть происходящего, но слишком ушли в драму и характеры. Настоящая трагедия, говорит он, была куда прозаичнее — в ежедневной борьбе врачей с нехваткой инструментов, лекарств и времени.

«В фильме больше про характеры людей, а меньше про саму проблематику. А ведь важно было показать уровень медсестёр, врачей — ту обыденность, когда людей нужно лечить, а шприцов не хватает. Почему произошёл укол — не раскрыто. Она просто экономила».

По мнению врача, сценаристы также постарались не обострять конфликт с властью, хотя именно в этом и заключалась одна из главных проблем. Государственная система предпочла замолчать случившееся, чем признать масштаб катастрофы.

«Тему противостояния чиновников, как они пытались всё замолчать, обошли аккуратно. В Советском Союзе это была реальная проблема. Об этом говорили между врачами, но публично молчали».

Тем не менее Кондрахин считает, что сериал передал главное — человеческую сторону трагедии. Он показал, что за каждым диагнозом стояли растерянные, но честные врачи, которые пытались действовать, даже не имея инструментов и поддержки.

«Важно было объяснить, почему эта трагедия случилась. Были нарушены принципы санитарно-эпидемиологической службы. Неважно, говорим ли мы про ВИЧ или другую болезнь — нельзя использовать один шприц между детьми. Этого, на мой взгляд, не показали. Но смысл передан правильно».

Сериал «Нулевой пациент» не документален, но в его основе — настоящая боль врачей, которые впервые столкнулись с новым вирусом и со старой системой. Он не про вирус, а про людей, которых он проверил на честность, страх и сострадание. И, пожалуй, именно поэтому его стоит посмотреть — не ради шока, а ради памяти о тех, кто не побоялся сказать правду.

Читайте также: Этот сериал ждут все поклонники Матвеева! «Спойлер» — «Нулевой пациент» в декорациях «Триггера»?