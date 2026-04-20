Об этих вредных привычках наложниц в «Великолепном веке» не рассказали: вот чем баловалась Хюррем за кадром

20 апреля 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

В гареме были свои порядки.

В основе знаменитой турецкой саги — дворцовые интриги, борьба за власть и сложные взаимоотношения обитателей резиденции Сулеймана. Создатели «Великолепного века» с большой дотошностью воссоздали быт наложниц, однако некоторые пикантные подробности повседневной жизни гарема так и остались за кадром.

Оказывается, у султана и его одалисок существовал целый ряд пагубных пристрастий, которые помогали разнообразить досуг. Девушки отнюдь не всё свободное время посвящали поэзии, вышиванию и изучению восточных языков — были у них и менее возвышенные увлечения.

Во дворце, особенно в женской половине, довольно часто употребляли алкоголь. Правда, это был не импортный элитный напиток, а местный самогон, получаемый из перебродившей овсяной или гречневой муки. Для самого же повелителя на стол подавали лучшие зарубежные спиртные напитки — вина и ликёры из Европы, к которым полагались изысканные закуски.

Табак в Османской империи тоже был хорошо знаком. Для его курения использовали особую длинную трубку с удлинённым мундштуком — чубук.

Чубук раскуривали преимущественно после вечерней трапезы или посещения хаммама, причём для этого отводились отдельные покои. Любопытно, но обитательницы гарема, не подозревая о вреде никотина, иногда умирали от банальной передозировки табака — их организм просто не справлялся с такой нагрузкой.

Позднее некоторые султаны ввели во дворце строгий запрет не только на курение и алкоголь, но даже на кофе, который тоже считался сомнительным удовольствием. К слову, здесь османские правители оказались в полном единодушии с современным российским Минздравом, который также последовательно не одобряет табак и спиртное.

