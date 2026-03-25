Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем

25 марта 2026 22:00
Образы многих персонажей были искажены.

Сериал «Великолепный век», как и любой другой масштабный проект, не обходится без недочетов. На протяжении всего шоу то и дело встречаются различные нестыковки. Какие-то из них были заложены создателями намеренно, чтобы усилить накал страстей, а другие появились случайно — как обычные упущения.

Многие из этих моментов давно уже разобраны по косточкам как фанатами, так и историками. Однако существуют три ошибки, которые обсуждают заметно реже, хотя они заслуживают не меньшего внимания, чем остальные.

Лайош

Образ венгерского монарха Лайоша II в экранной версии далек от своего исторического прототипа. В реальности во время легендарной битвы при Мохаче правителю едва исполнилось двадцать лет. Он был молодым и не обладал реальной властью — страной заправляли знатные вельможи и приближенные ко двору, которые фактически управляли неопытным королем.

В сериале же перед зрителями предстает совершенно иной персонаж: суровый, озлобленный мужчина под пятьдесят. Такой режиссерский прием, безусловно, добавил истории остроты, однако существенно исказил реальные исторические факты.

Анна Ягеллонка

Появление Анны Ягеллонки в сериале вызвало бы недоумение у любого уважающего себя историка. В те времена невозможно было представить, чтобы женщину отправили с дипломатической миссией в Стамбул — такие ответственные поручения доверяли исключительно мужчинам.

К тому же ее образ получился чересчур голливудским. Анна прославилась вовсе не внешними данными, а своим умом и образованностью.

На момент событий, показанных в сериале, ей было около сорока лет, а не двадцати. Ее не самой привлекательной внешностью объясняют и тот факт, что французский принц Генрих Валуа, взойдя на польский престол, наотрез отказался на ней жениться.

Барбаросса

Сюжетная линия, в которой Хюррем якобы избавилась от Барбароссы, является вымыслом. В действительности прославленный флотоводец прожил долгую жизнь и скончался по естественным причинам. Оставив дела, он осел в Стамбуле, но совершенно не проявлял интереса к дворцовым играм и интригам.

Что же касается взаимоотношений с Хюррем, тут история обретает неожиданный поворот. Согласно некоторым источникам, именно Барбаросса преподнес Сулейману ту самую рыжеволосую наложницу. Если это правда, то между ними, скорее всего, существовали вполне доброжелательные отношения, а вовсе не вражда.

Светлана Левкина
У фавориток крымского хана было больше привилегий, чем у наложниц Сулеймана: в чем основные отличия двух гаремов? У фавориток крымского хана было больше привилегий, чем у наложниц Сулеймана: в чем основные отличия двух гаремов? Читать дальше 27 марта 2026
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
Самого страшного монстра в «Сверхъестественном» показали еще в 1 сезоне: фанаты не могут забыть эту сцену уже 20 лет Самого страшного монстра в «Сверхъестественном» показали еще в 1 сезоне: фанаты не могут забыть эту сцену уже 20 лет Читать дальше 25 марта 2026
Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Самый ленивый работник в «Служебном романе»: в Сети вычислили, почему Мымра не увольняет Верочку Читать дальше 25 марта 2026
«Молодёжка. Новая смена» станет главной весенней новинкой СТС: дату премьеры уже раскрыли «Молодёжка. Новая смена» станет главной весенней новинкой СТС: дату премьеры уже раскрыли Читать дальше 25 марта 2026
Почему фильм назвали «Бумер», а не «Бимер»: смысл оказался не только в BMW — приготовьтесь удивляться Почему фильм назвали «Бумер», а не «Бимер»: смысл оказался не только в BMW — приготовьтесь удивляться Читать дальше 25 марта 2026
От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» Читать дальше 25 марта 2026
«Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали «Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали Читать дальше 24 марта 2026
Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Настоящие значения имен Джона Коннора и Сары переворачивают весь смысл «Терминатора»: хитрость Кэмерона разгадали фанаты Читать дальше 24 марта 2026
