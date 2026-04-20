Об этих странных фобиях Пушкина в школе не рассказывали: за какую часть тела так боялся поэт

20 апреля 2026 07:58
Александр Пушкин

У автора были жутковатые особенности.

Александр Пушкин запомнился современникам как человек кипучего нрава. Он обожал балы, пиры, женское общество и шумные сборища. К тому же классик был отчаянным картёжником — страсть к игре не раз доставляла ему серьёзные хлопоты.

Однако и у этого жизнелюбивого гения имелись собственные страхи, которые портили ему жизнь. Причём фобии Пушкина оказались на редкость причудливыми.

Так, поэт внушил себе, что погибнет именно от руки блондина. Из-за этого он принципиально избегал светловолосых людей: не заводил с ними знакомств и даже старался не стоять рядом на официальных мероприятиях. К слову, по некоторым данным, у Жоржа Дантеса волосы были как раз светлого оттенка.

Ещё одна странность — боязнь повредить ноготь на мизинце. Этот страх дошёл до того, что Пушкин вынужден был постоянно носить металлический напёрсток на пальце, не снимая его даже на ночь.

Кроме того, у поэта была настоящая зависимость от лимонада. Он мог пить этот напиток буквально литрами. Домочадцы знали строгое правило: на ночь у кровати хозяина всегда должен стоять кувшин с лимонадом.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
