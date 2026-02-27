Меню
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все

27 февраля 2026 10:23
Кадры из сериалов «Дорогой Икс», «Во всём виновата она», «Побег», «Мастерство Сары»

Ленты удивят оригинальным подходом.

Если взглянуть на вершину зрительских рейтингов последних лет, картина открывается неожиданная — американских блокбастеров там днём с огнём не сыщешь. Мировой топ триллеров 2025–2026 годов оккупировали южнокорейские психологические дорамы, австралийские криминальные хроники и ирландские чёрные комедии.

Пока большие студии Голливуда штамповали предсказуемые франшизы с гигантскими бюджетами, режиссёры из других стран тихо переизобрели жанр заново. Мы собрали проекты, которые ломают привычные шаблоны.

«Мастерство Сары», 8,0

В центре «Мастерства Сары» — женщина без возраста и прошлого. Сара Ким управляет элитным брендом Budoa, обслуживающим богатейших клиентов, но никто не знает, кто она на самом деле. Когда дотошный детектив Му‑гён начинает раскапывать её историю, правда все время ускользает.

Корейские зрители и западная пресса сошлись во мнении: актриса, сыгравшая главную роль, «держит» экран с ледяным спокойствием хищницы.

Кадр из сериала «Мастерство Сары»

«Дорогой Икс», 7,9

В центре этой корейской истории — Пэк А‑джин, звезда с голливудской улыбкой. Под глянцевой обложкой прячется безжалостный манипулятор с психопатическими наклонностями. В детстве маленькая девочка росла в нищете и регулярно получала побои от матери‑алкоголички.

Сериал не даёт лёгких ответов и не превращается в сказку. Вместо этого он показывает: сломанные дети вырастают и начинают ломать других.

Кадр из сериала «Дорогой Икс»

«Побег», 7,5

Австралийский мини‑сериал «Побег» рассказывает невыдуманную историю Брендана Эбботта по прозвищу Почтовый бандит, который прославился не только дерзкими ограблениями и виртуозными побегами из тюрем, но и чувством юмора. Прячась от полиции, он умудрялся отправлять копам открытки с тропических курортов.

Создателям удалось найти идеальный баланс между криминальным напряжением и чёрной комедией, так что историю хочется пересказывать знакомым сразу после титров.

Кадр из сериала «Побег»

«Во всём виновата она», 7,4

Сериал начинается с леденящей душу сцены: мать приезжает в богатый пригород, чтобы забрать пятилетнего сына из гостей, но дверь открывает незнакомец, который клянётся, что никакого ребёнка здесь никогда не было. Дальше история заставляет сомневаться в каждом, но главный козырь проекта — не в запутанном сюжете, а в том, как он показывает человеческую натуру.

Как только начинается расследование, все герои дружно перекладывают вину друг на друга, лихорадочно заметая следы собственных секретов. Зрители до последнего гадает, кто же тянет за ниточки. Финальный твист предсказать почти невозможно.

Кадр из сериала «Во всём виновата она»
Фото: Кадры из сериалов «Дорогой Икс», «Во всём виновата она», «Побег», «Мастерство Сары»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
