О связи между «Тремя котами» и мультиками о богатырях не знали даже фанаты: эта история тянется уже 20 лет

Мультсериал «Три кота» стал настоящим феноменом на российском телевидении. За пять сезонов и несколько полнометражных картин приключения Коржика, Карамельки и Компота завоевали любовь зрителей разных возрастов.

Проект успешно шагнул за пределы страны — эпизоды с удовольствием смотрят и за рубежом. Мало кому известно, что создатели котят имеют прямое отношение к знаменитой анимационной франшизе о русских богатырях.

Автор мультсериала «Три кота»

Создателем популярного хита является Дмитрий Высоцкий. Его путь в анимацию начался с детского увлечения, возникшего после просмотра «Пластилиновой вороны».

Хотя первые работы режиссера оставались малоизвестными, ситуация кардинально изменилась в 2015 году с появлением проекта о приключениях котят.

Интересно, что Высоцкий лично участвовал в озвучивании сериала, подарив голос Дедушке Коту. Этот выбор был закономерным — режиссер давно и успешно работал в сфере дубляжа.

Дмитрий Высоцкий в «Трех богатырях»

Многие зрители знакомы с голосом Дмитрия Высоцкого, даже не подозревая об этом. Создатель «Трёх котов» на протяжении двадцати с лишним лет остаётся голосом коня Юлия во франшизе о трёх богатырях. Этот персонаж стал для режиссёра особым проектом, далёким от коммерческих расчётов.

Как признаётся сам Высоцкий, работа над образом Юлия приносит ему искреннее удовольствие. Он воспринимает озвучку не как профессиональную обязанность, а как творческий отдых.

«Пришел, покричал за Юлия и это принесло большое удовольствие», — заявлял Дмитрий Высоцкий в интервью для kino-teatr.ru.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает.