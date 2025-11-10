Меню
Киноафиша Статьи О связи между «Тремя котами» и мультиками о богатырях не знали даже фанаты: эта история тянется уже 20 лет

10 ноября 2025 13:46
Кадр из мультсериала «Три кота»

Все самое интересное осталось за кадром.

Мультсериал «Три кота» стал настоящим феноменом на российском телевидении. За пять сезонов и несколько полнометражных картин приключения Коржика, Карамельки и Компота завоевали любовь зрителей разных возрастов.

Проект успешно шагнул за пределы страны — эпизоды с удовольствием смотрят и за рубежом. Мало кому известно, что создатели котят имеют прямое отношение к знаменитой анимационной франшизе о русских богатырях.

Автор мультсериала «Три кота»

Создателем популярного хита является Дмитрий Высоцкий. Его путь в анимацию начался с детского увлечения, возникшего после просмотра «Пластилиновой вороны».

Хотя первые работы режиссера оставались малоизвестными, ситуация кардинально изменилась в 2015 году с появлением проекта о приключениях котят.

Интересно, что Высоцкий лично участвовал в озвучивании сериала, подарив голос Дедушке Коту. Этот выбор был закономерным — режиссер давно и успешно работал в сфере дубляжа.

Дмитрий Высоцкий в «Трех богатырях»

Многие зрители знакомы с голосом Дмитрия Высоцкого, даже не подозревая об этом. Создатель «Трёх котов» на протяжении двадцати с лишним лет остаётся голосом коня Юлия во франшизе о трёх богатырях. Этот персонаж стал для режиссёра особым проектом, далёким от коммерческих расчётов.

Кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Как признаётся сам Высоцкий, работа над образом Юлия приносит ему искреннее удовольствие. Он воспринимает озвучку не как профессиональную обязанность, а как творческий отдых.

«Пришел, покричал за Юлия и это принесло большое удовольствие», — заявлял Дмитрий Высоцкий в интервью для kino-teatr.ru.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает.

Фото: Кадры из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» (2020), мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
