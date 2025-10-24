Меню
Киноафиша Статьи О связи между «Тоболом» и «Горынычем» не так-то просто догадаться: где снимали новый хит с Петровым

24 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Горыныч»

Команда отправилась далеко от Москвы.

Главный кинодебют недели — фэнтези «Горыныч». История простого моряка, которого судьба занесла в самый эпицентр сказочного мира. Александр Петров играет доброго и храброго парня, случайно ставшего героем волшебной реальности.

Ему предстоит подружиться с забавным дракончиком и спасать целое королевство. При этом часть волшебных пейзажей снимали в реальных локациях — создатели нашли в России уголки, которые и без компьютерной графики выглядят как настоящая сказка.

Кадр из фильма «Горыныч»

Где снимали фильм «Горыныч»

Создатели «Горыныча» снимали сказку в самых разных местах России — от улиц Санкт-Петербурга до Тобольска. Чтобы волшебный мир выглядел достоверно, они соединили настоящие природные пейзажи с масштабными декорациями, построенными на «Ленфильме».

На студии возвели целый сказочный мир: княжеские палаты, уютную избушку главного героя. Зажигательный музыкальный номер отсняли на питерских мостовых. А в Тобольске пригодились декорации из исторического фильма «Тобол» — их творчески переосмыслили для яркой фэнтези-атмосферы.

Отдельная магия — дракон Горыныч. Его создавали не только компьютерные художники, но и живые актёры, чья игра помогла сделать цифрового персонажа по-настоящему выразительным.

Кадр из фильма «Горыныч»

Сюжет фильма «Горыныч»

Обычный моряк Алексей Алехин во время рискованного погружения неожиданно проваливается в сказочное княжество. Его первым делом становится спасение одинокого дракона — и с этого момента начинается полная невероятных событий жизнь.

Теперь Алексею предстоит расколдовать тоскующего князя, одолеть загадочного силача, отразить нападение на царство и познакомиться с очаровательной принцессой. А верным помощником во всех перипетиях будет маленький дракон Горыныч, который искренне считает моряка своей настоящей мамой.

Кадр из фильма «Горыныч»

Ранее портал «Киноафиша» писал про актерский состав премьеры.

Фото: Кадры из фильма «Горыныч» (2025)
Светлана Левкина
