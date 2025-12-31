Меню
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов

31 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Эти ленты не получили столь же широкой популярности.  

Когда говорят о культовом сериале «Бандитский Петербург», обычно вспоминают его размах, ярких героев и дух лихих девяностых. Однако не все знают, что у этой масштабной саги есть два полноценных ответвления.

Оба спин-оффа обладают настолько самостоятельными историями, что могли бы легко обойтись без связи с оригиналом.

«Русский перевод»

Первый спин-офф под названием «Русский перевод» основан на книге Андрея Константинова. Он рассказывает о молодости знаменитого журналиста. Тогда он был ещё простым студентом Андреем Обнорским с восточного факультета.

Судьба круто меняется во время языковой практики. По случайности он становится военным переводчиком и попадает в самый водоворот политических игр и государственных переворотов. Главная роль в спин-оффе досталась Никите Звереву.

Кадр из сериала «Русский перевод»

«Экспроприатор»

Второй спин-офф также основан на произведении Константинова. Он раскрывает молодость другого ключевого героя — Барона.

Это история о том, как примерный юноша постепенно превращался в криминального авторитета. Его путь полон как трагедий, так и неожиданных успехов, которые и закалили его характер. Молодого Барона сыграл Артем Ткаченко.

Интересно, что согласно книгам Константинова, Барон из «Бандитского Петербурга» и его тёзка из «Экспроприатора» — это разные персонажи. Их биографии имеют некоторые отличия. Однако прототипом для обоих образов послужил один реальный человек — известный вор в законе по кличке «Горбатый».

Кадр из сериала «Экспроприатор»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить.

Фото: Кадры из сериалов «Русский перевод», «Экспроприатор», «Бандитский Петербург»
Светлана Левкина
