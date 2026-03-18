О шестом сезоне «Первого отдела» забыла сразу: в 2026 жду другой детектив НТВ и IVI — герой не хуже Брагина

18 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Страх над Невой»

Один из популярных сериалов получит продолжение.

НТВ славится интересными детективами, в том числе и про серийных убийц. Одним из таких сериалов с оттенком мистики является проект «Страх над Невой». В 2026 году детектив получит второй сезон. Телеканал НТВ показал тизер-сцену и тизер-постер второго сезона сериала «Страх над Невой. Огненный круг».

Что ждать во втором сезоне

Летом 1970 года в Ленинграде случилось странное и тяжелое происшествие: во дворе научно‑исследовательского института во время обряда погибли трое людей. Случай видели многие очевидцы. Расследование возглавил майор милиции Владимир Чубин. Следователи установили связь происшествия с деятельностью ранее неизвестного религиозного культа.

За несколько дней до этого похожий случай произошёл на Невском проспекте, где жертвами стали дипломат Алексей Томский и его родственник. Эти факты наводят следствие на версию о возможном заговоре и связях между обоими происшествиями.

Снова Антон Хабаров и история о Тезее и Минотавре

В актерский вошли: Антон Хабаров, Андрей Фролов, Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие. Хаьаров снова возвращается к роли Чубина. Актер сам по себе невероятно харизматичный, непросто так он блистает уже в третьем сезоне «Казановы».

«Она (история) напоминает миф о Тесее и Минотавре, исследует истоки зла. С моим героем Чубиным, как и с любым человеком, со временем происходят изменения, но он также остается человеком, который очень тонко чувствует секты, потому что сам пережил травмирующий опыт», — сказал Антон Хабаров о своей роли.

Точная дата пока неизвестна, однако судя по постеру премьера будет уже скоро, хотя второй сезон в 2026 году поклонники изначально не ждали.

Камилла Булгакова
