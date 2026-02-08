О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы

Совсем скоро зрители и поклонники детективных проектов смогут насладиться новым проектом НТВ под названием «Разбойный отдел».

В проекте задействованы знаменитые актеры: Антон Батырев, Алексей Матошин и Гавриил Федотов.

О проекте

Вся история закручивается вокруг специального оперативного отряда по раскрытию разбойных нападений. Специалисты отдела не просто работают вместе, они все дружат. Их дружба проверена временем, все называют их «мушкетерами». Более того, герои живут в одном районе, знакомы со времен школы милиции и всегда готовы подставить плечо друг к другу.

Почему стоит смотреть

Режиссер Сергей Краснов обещает зрителям динамичный сюжет с ограблениями банков, захватами поездов, гонками на машинах и даже путешествиями по тоннелям метро.

Расследуя новое дело о банде, правоохранители оказываются втянуты в опасную игру. За ворами наличных охотится не только полиция, но и весь криминальный мир. Погоня за неуловимыми преступниками приведет к конфликту интересов и расколу в дружном коллективе «мушкетеров». Дружба будет проверена на прочность.

Режиссер обещает раскрыть мотивы антагонистов. Зрители поймут, почему преступники совершают свои злодеяния.

Наконец, зрителей ждет интересный конфликт поколений и характеров. Начальник отдела Майбер и более молодые герои представляют разные взгляды на жизнь и методы работы. Отношения между ними сложные и порой неоднозначные. Словом, адреналин будет зашкаливать похлеще «Невского».