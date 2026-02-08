Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы

О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы

8 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Разбойный отдел»

Телеканал НТВ готовит к выходу интригующий 20-серийный детектив «Разбойный отдел».

Совсем скоро зрители и поклонники детективных проектов смогут насладиться новым проектом НТВ под названием «Разбойный отдел».

В проекте задействованы знаменитые актеры: Антон Батырев, Алексей Матошин и Гавриил Федотов.

О проекте

Вся история закручивается вокруг специального оперативного отряда по раскрытию разбойных нападений. Специалисты отдела не просто работают вместе, они все дружат. Их дружба проверена временем, все называют их «мушкетерами». Более того, герои живут в одном районе, знакомы со времен школы милиции и всегда готовы подставить плечо друг к другу.

Почему стоит смотреть

Режиссер Сергей Краснов обещает зрителям динамичный сюжет с ограблениями банков, захватами поездов, гонками на машинах и даже путешествиями по тоннелям метро.

Расследуя новое дело о банде, правоохранители оказываются втянуты в опасную игру. За ворами наличных охотится не только полиция, но и весь криминальный мир. Погоня за неуловимыми преступниками приведет к конфликту интересов и расколу в дружном коллективе «мушкетеров». Дружба будет проверена на прочность.

Режиссер обещает раскрыть мотивы антагонистов. Зрители поймут, почему преступники совершают свои злодеяния.

Наконец, зрителей ждет интересный конфликт поколений и характеров. Начальник отдела Майбер и более молодые герои представляют разные взгляды на жизнь и методы работы. Отношения между ними сложные и порой неоднозначные. Словом, адреналин будет зашкаливать похлеще «Невского».

Фото: Кадр из сериала «Разбойный отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Будет всего 8 серий: еще в производстве, но я уже в нетерпении — этот мистический детектив ТВ-3 особенно ждут фанаты Фомы из «Невского» Читать дальше 9 февраля 2026
От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет Читать дальше 9 февраля 2026
Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Читать дальше 9 февраля 2026
Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Читать дальше 9 февраля 2026
Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз Читать дальше 9 февраля 2026
Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Читать дальше 8 февраля 2026
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Читать дальше 8 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше