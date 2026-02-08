Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?

Говоря о семье знаменитого режиссера Никиты Михалкова, часто упоминают лишь его детей Анну, Артема и Надежду. Однако у мэтра есть и другой сын, Степан, появившийся на свет в первом браке с актрисой Анастасией Вертинской.

В юности звездные родители беспокоились о будущем Степана. Актеры считали его сложным ребенком из-за склонности к дракам. Но их опасения оказались напрасными: сегодня Степан —преуспевающий предприниматель, счастливый отец и дед.

Что известно

Степан Никитич был еще ребенком, когда его знаменитые родители развелись. Тогда он остался жить с матерью, которую постоянно вызывали в школу из-за поведения сына.

Степан Михалков сильно изменился после службы в армии на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, он предстал уже не задиристым юношей, а зрелым, серьезным мужчиной.

Верным другом Степана с детства был Федор Бондарчук. Их дружба не только сохранилась, но и переросла в плодотворное сотрудничество. Например, культовый фильм «9 рота» был создан на их совместной студии Art Pictures Group. Вместе они также открыли ресторан «Vаниль». К слову, именно в ресторанном бизнесе, в отличие от своих известных родственников и друзей, Степан нашел свое призвание. Сейчас под его руководством находится ряд заведений.

О личной жизни

После возвращения из армии он женился на Алле Сиваковой, в браке с которой у него родилось трое детей: дочь Александра и сыновья Василий и Петр. Спустя 13 лет совместной жизни Степан и Алла развелись. Правда, причин расставания не назвали.

Со своей второй женой Степан познакомился в одном из своих заведений. В 2008 году они сыграли свадьбу, а позднее обвенчались в храме Святого Николая Чудотворца. Дети от первого брака приняли новую мачеху, а в 2017 году у Степана и Елизаветы родился сын Лука.

К слову, Степан Никитич уже стал дважды дедов. В 2018 году дочь Степана, Александра, вышла замуж за Петра Скворцова и 22 февраля 2018 года родила первого сына, а в 2019 году появился второй ребенок.