Когда выйдет байопик о Никите Симоняне «Золотой дубль»? Легенда «Спартака» умер в 99 лет, чуть-чуть не дождавшись премьеры

Спортивные драмы имеют особый вес в российском кино. И вскоре ряд таких картин пополнится новинкой — фильмом о легендарном футболисте «Спартака» Никите Симоняне.

Сюжет фильма «Золотой дубль»

Фильм «Золотой дубль» посвящён яркой главе в жизни легендарного Никиты Симоняна. Картина расскажет о том периоде, когда он был тренером футбольного клуба «Арарат».

Эта картина выходит как дань памяти великому спортсмену, который ушёл из жизни в ноябре этого года, совсем немного не дожив до своего векового юбилея.

Детали фильма «Золотой дубль»

Образ легендарного Никиты Симоняна на экране воплотил Егор Бероев. Его партнёрами в этой спортивной драме стали Сергей Газаров, Ксения Алфёрова и Сергей Шакуров.

«В этой личности я увидел не просто великого футболиста, а обаятельного человека с огромным сердцем. Он был человеком принципа, который отстаивал свою позицию, несмотря ни на что. Именно на этом и строился образ», — заявил Бероев.

Широкий прокат масштабной исторической драмы стартует в кинотеатрах 29 января.

