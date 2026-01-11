Меню
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай

11 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Майкл Дж. Фокс раскрыл, что был не в восторге от вождения авто.

Майкл Дж. Фокс играл Марти Макфлая в фильмах франшизы «Назад в будущее», и по сюжету у него было немало сцен внутри автомобиля DeLorean. Герой вместе с доктором Эмметтом Брауном использовал машину для путешествий во времени.

В этом году актер выпустил мемуары в честь 40-летнего юбилея со дня премьеры первого фильма. В книге он признался, что терпеть не мог съемки в спорткаре.

Почему Майкл Дж. Фокс не любил сниматься в «делориане»

Актер честно заявил, что автомобиль был откровенно плохой машиной, которая эффектно выглядела только благодаря работе команды по созданию спецэффектов.

Все внутренние переключатели и рычаги были невероятно грубыми и острыми. Майкл Дж. Фокс получил немало порезов и синяков в салоне «делориана».

«Я тоже думал поначалу, что это круто, но вскоре я возненавидел водить DeLorean. Машина медленно разгоняется, с дешёвой отделкой. До конца съёмок фильма мои руки были испещрены порезами, костяшки были в синяках, а локти — в следах от ударов о консоль», — признался актер.

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Судьба DeLorean

На самом деле если бы не «Назад в будущее», о «делориане» мало кто узнал бы в мире. Его производство уже было прекращено еще до выхода первого фильма в кинотеатрах в 1985 году. Машину использовали на съемках только из-за футуристического вида.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему фильм называется «Назад в будущее».

Фото: Кадры из фильма «Назад в будущее» (1985)
Светлана Левкина
