ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина

22 сентября на ТНТ выходит сериал «Рейс-314» (2025) — жанровый эксперимент режиссёра Степана Абрамова.

По сюжету коррумпированный чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин), скрываясь от закона, оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток.

Всё идёт спокойно, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя пассажиров с самозванцем за штурвалом.

Хаос в небе и жанровый эксперимент

На борту разворачивается настоящий абсурд: среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, стюардессы ищут пилота и находят актёра, тренировавшегося летать только в кино, а в багажном отсеке неожиданно просыпаются пчёлы.

Создатели называют проект уникальным жанровым экспериментом: триллер превратился в яркую комедию, полную экшена и неожиданных развязок.

Сильный актёрский состав

Помимо Максима Лагашкина, в сериале задействованы Анна Невская, Артём Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова, Андрей Пынзару, Борис Каморзин, Сергей Фёдоров и Лариса Баранова.

Анна Невская описывает проект как «комедию на скорости 900 км/ч» с безумной динамикой и отличным чувством юмора.

