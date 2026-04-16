О чем на самом деле поётся в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» русские даже не догадывались: никаких детей в трущобах

16 апреля 2026 07:58
Композиция существовала еще до картины.  

В самом начале 1970-х годов советские кинозрители проявляли огромный интерес к зарубежной ленте «Генералы песчаных карьеров». Даже те, кто по каким-то причинам не увидел эту картину, наверняка узнавали её музыкальную тему. Композиция «Я начал жить в трущобах городских» стала поистине всенародно известной.

Сюжет драмы разворачивался в Южной Америке и был посвящён судьбам уличных беспризорников. История юных обитателей трущоб не оставляла зрителей равнодушными и трогала до слёз.

Однако мелодия, столь органично вписавшаяся в киноповествование, вовсе не сочинялась специально для этого фильма. Знаменитый «Марш рыбаков» был написан за несколько лет до выхода ленты.

Его автором выступил прославленный бразильский композитор и исполнитель Доривал Каимми. Кстати, в «Генералах песчаных карьеров» музыканту доверили эпизодическую роль — он появился на экране в одном из второстепенных амплуа.

После того как картина добралась до советского проката, песня обрела практически самостоятельную жизнь. Её исполняли самые разные вокальные ансамбли и коллективы.

Любопытно, что первоначальный замысел Каимми был довольно далёк от того русского перевода, который полюбился миллионам слушателей. В оригинале композитор пел о нелёгкой доле рыбаков, прощающихся с супругами перед уходом в море — откуда многие уже не возвращались домой.

Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
