Киноафиша Статьи О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем

О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем

6 апреля 2026 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

Михримах Султан обожала отца и мать, согласно сериалу.

За годы соперничества и конфликтов между Хюррем и Махидевран, дочь Сулеймана многое осознала. Она пришла к убеждению, что во многих несчастьях, обрушившихся на их семью, в том числе и в трагической гибели шехзаде Мехмета, повинна именно Махидевран.

Михримах, конечно, не считала свою мать Хюррем ангелом, но понимала, что все действия матери были продиктованы лишь заботой о благополучии детей и семьи. Она не могла простить Махидевран ее прошлых поступков. Во время одной из немногих встреч в сериале «Великолепный век» между ними, Махидевран почти сумела вызвать сочувствие у дочери повелителя.

Но затем Махидевран совершила роковую ошибку. Она обрушила поток обвинений в адрес Сулеймана и Хюррем, утверждая, что именно они несут ответственность за всю боль и печаль, наполнившие ее жизнь. В какой-то мере в ее словах была доля правды, но Михримах не считала, что ее родители виновны во всех злоключениях Махидевран.

Тогда луноликая госпожа произнесла слова, полные горечи, но точно отражающие суть: в собственных несчастьях виновата лишь сама Махидевран. Все, что случилось с когда-то любимой наложницей повелителя, произошло лишь по ее вине. Пожинать плоды собственных действий — вот ее удел. Именно поэтому Махидевран не должна винить в своих бедах только Сулеймана и Хюррем. Прежде всего, причиной всех ее несчастий является она сама, поскольку именно ее действия привели к такому печальному результату.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем 70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем Читать дальше 5 апреля 2026
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Читать дальше 6 апреля 2026
Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители Читать дальше 7 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Читать дальше 7 апреля 2026
Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Читать дальше 7 апреля 2026
«Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» «Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» Читать дальше 6 апреля 2026
Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Читать дальше 6 апреля 2026
