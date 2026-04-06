О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем

За годы соперничества и конфликтов между Хюррем и Махидевран, дочь Сулеймана многое осознала. Она пришла к убеждению, что во многих несчастьях, обрушившихся на их семью, в том числе и в трагической гибели шехзаде Мехмета, повинна именно Махидевран.

Михримах, конечно, не считала свою мать Хюррем ангелом, но понимала, что все действия матери были продиктованы лишь заботой о благополучии детей и семьи. Она не могла простить Махидевран ее прошлых поступков. Во время одной из немногих встреч в сериале «Великолепный век» между ними, Махидевран почти сумела вызвать сочувствие у дочери повелителя.

Но затем Махидевран совершила роковую ошибку. Она обрушила поток обвинений в адрес Сулеймана и Хюррем, утверждая, что именно они несут ответственность за всю боль и печаль, наполнившие ее жизнь. В какой-то мере в ее словах была доля правды, но Михримах не считала, что ее родители виновны во всех злоключениях Махидевран.

Тогда луноликая госпожа произнесла слова, полные горечи, но точно отражающие суть: в собственных несчастьях виновата лишь сама Махидевран. Все, что случилось с когда-то любимой наложницей повелителя, произошло лишь по ее вине. Пожинать плоды собственных действий — вот ее удел. Именно поэтому Махидевран не должна винить в своих бедах только Сулеймана и Хюррем. Прежде всего, причиной всех ее несчастий является она сама, поскольку именно ее действия привели к такому печальному результату.