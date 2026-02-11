Меню
Киноафиша Статьи Помните часы Ягами Лайта из «Тетради смерти»? Узнала, сколько стоят – откуда у школьника такие деньги?!

11 февраля 2026 17:00
Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Модель выпущена в ограниченном количестве.

В аниме «Тетрадь смерти» есть интересная деталь — наручные часы. Их главному герою, Ягами Лайту, дарит отец в честь окончания школы. Эти часы становятся тайником в самой напряжённой части сюжета.

Когда Лайт лишается записной книжки, он придумывает хитрый план, чтобы её вернуть. Для этого ему нужно спрятать листок из «Тетради смерти». Таким образом он сможет убить нового владельца.

Местом для тайника и становятся его часы. Он аккуратно кладёт лист в потайное отделение внизу циферблата.

Открыть этот тайник можно лишь особым способом. Нужно четыре раза провернуть заводную головку, делая между поворотами паузу меньше одной секунды. Внутри спрятана не только бумага, но и острая игла — на случай, если Лайту вдруг понадобится написать что-то кровью.

Деталь с часами в экранизациях упростили. В фильме Лайту не нужно выполнять сложный ритуал с заводной головкой — он просто открывает потайное отделение на крышке.

Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Однако во всех версиях — манге, аниме и кино — именно эти часы становятся смертельным оружием в финале. Независимо от того, когда и как умирает Лайт, он использует именно тот спрятанный в них листок, чтобы убить Такаду.

Судя по дизайну, на руке Лайта красуется модель «Omega Speedmaster Mark II», выпущенная ограниченной серией для Японии. Художники аниме немного изменили её внешний вид.

Это очень символичный выбор. Ведь настоящие прототипы этих часов известны тем, что побывали на Луне. А это напрямую перекликается с именем самого героя — «Лайт» означает «луна».

В 2020 году в Японии была выпущена официальная реплика часов с выдвижным отделением, как у Лайта. Купить их можно по цене от 400 тысяч рублей.

Фото: Кадры из мультсериала «Тетрадь смерти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
