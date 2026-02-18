Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи О 2 сезоне говорили еще 3 месяца назад: что происходит с продолжением «Слова пацана» и почему о нем все знали еще в 2025-ом?

О 2 сезоне говорили еще 3 месяца назад: что происходит с продолжением «Слова пацана» и почему о нем все знали еще в 2025-ом?

18 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Оказывается, это совсем не сенсация.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» снова оказалось в центре разговоров о продолжении. Поводом стал пост Жоры Крыжовникова с крупно выведенной цифрой 2 и песней «Кино» в сопровождении. Для одних это выглядело как прозрачный намек, для других — как красивая игра с ожиданиями аудитории. Интрига сработала мгновенно.

Намек, о котором уже говорили

Публикация режиссера подогрела интерес, но внимательные зрители заметили одну деталь. Разговоры о втором сезоне ходят не первый месяц. Еще осенью в региональных пабликах появлялась информация о съемках в Новосибирске. Жители дворов писали о киношной технике во дворах и фотографиях с актерами. Упоминался и набор людей для массовки.

О 2 сезоне говорили еще 3 месяца назад: что происходит с продолжением «Слова пацана» и почему о нем все знали еще в 2025-ом?

Официальных подтверждений тогда не последовало, поэтому новости быстро разошлись на уровне слухов. Сейчас пост Крыжовникова выглядит как косвенное напоминание, что история может получить развитие.

Первый сезон, вышедший в 2023 году по книге Роберта Гараева, стал заметным культурным явлением и собрал широкую аудиторию. Продолжение для такого проекта выглядит логичным шагом. Вопрос остается только в стадии готовности.

Крыжовников также отметил на фото актеров первого сезона — Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова. Зрители обратили внимание, что Иван Янковский в отметках не появился, и этот факт уже вызвал отдельные обсуждения.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почти официально: 2 сезону «Слова пацана» быть! Крыжовников намекнул на продолжение, но в сериал вернутся не все Почти официально: 2 сезону «Слова пацана» быть! Крыжовников намекнул на продолжение, но в сериал вернутся не все Читать дальше 16 февраля 2026
Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Читать дальше 19 февраля 2026
Все привыкли считать «Первый отдел» главным хитом НТВ, но канал готовит сериал, который может его подвинуть — скоро выйдут 20 жарких эпизодов Все привыкли считать «Первый отдел» главным хитом НТВ, но канал готовит сериал, который может его подвинуть — скоро выйдут 20 жарких эпизодов Читать дальше 19 февраля 2026
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала Читать дальше 17 февраля 2026
Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Читать дальше 17 февраля 2026
«Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени» «Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени» Читать дальше 17 февраля 2026
Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер» Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер» Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин и Шибанов возвращаются уже сегодня: вспоминаем, что до этого показали в «Первом отделе» Брагин и Шибанов возвращаются уже сегодня: вспоминаем, что до этого показали в «Первом отделе» Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше