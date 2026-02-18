О 2 сезоне говорили еще 3 месяца назад: что происходит с продолжением «Слова пацана» и почему о нем все знали еще в 2025-ом?

«Слово пацана. Кровь на асфальте» снова оказалось в центре разговоров о продолжении. Поводом стал пост Жоры Крыжовникова с крупно выведенной цифрой 2 и песней «Кино» в сопровождении. Для одних это выглядело как прозрачный намек, для других — как красивая игра с ожиданиями аудитории. Интрига сработала мгновенно.

Намек, о котором уже говорили

Публикация режиссера подогрела интерес, но внимательные зрители заметили одну деталь. Разговоры о втором сезоне ходят не первый месяц. Еще осенью в региональных пабликах появлялась информация о съемках в Новосибирске. Жители дворов писали о киношной технике во дворах и фотографиях с актерами. Упоминался и набор людей для массовки.

Официальных подтверждений тогда не последовало, поэтому новости быстро разошлись на уровне слухов. Сейчас пост Крыжовникова выглядит как косвенное напоминание, что история может получить развитие.

Первый сезон, вышедший в 2023 году по книге Роберта Гараева, стал заметным культурным явлением и собрал широкую аудиторию. Продолжение для такого проекта выглядит логичным шагом. Вопрос остается только в стадии готовности.

Крыжовников также отметил на фото актеров первого сезона — Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова. Зрители обратили внимание, что Иван Янковский в отметках не появился, и этот факт уже вызвал отдельные обсуждения.