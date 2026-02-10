Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения

«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения

10 февраля 2026 17:00
Кадр из сериала «Фишер», «Как приручить лису»

В центре сюжета — убийство дочери чиновника. Съемки уже завершены.

Завершились съёмки третьего сезона детективной франшизы «Фишер» с подзаголовком «После Фишера. Инквизитор». Производством занимается онлайн-кинотеатр Wink.

Проект продолжает историю расследований, но переносит действие в наши дни и вводит новых героев. В центре сюжета — убийство дочери чиновника в алтайском городе и след нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка.

Новый сюжет и герои

Главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Петров играет следователя Терехова, работающего вместе с местным опером Беловой.

Следствие выводит их на историю девушки-маугли, выросшей в тайге, которая становится важным звеном в цепочке событий. Сериал сохраняет мрачную интонацию и опору на психологию преступлений.

«Что мне нравится в моём персонаже, так это то, что он совсем не похож на героя первых двух сезонов — Евгения Бокова. Следователь Терехов является его антиподом. Но одно их объединяет точно — торжество справедливости. Нужно наказать зло, чтобы оно получило по заслугам. Главный мотив и Бокова, и Терехова — фанатичное отношение к профессии, а вот стили работы сильно отличаются», — сказал Александр Петров.

В сезоне также снялись Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артём Осипов, Баястан Колдошалы и калининградка Таисья Калинина, ранее появлявшаяся в триллере о маньяке «Как приручить лису»

. Режиссёр — Ольга Френкель, известная по «Инсомнии». Дату премьеры создатели пока не называют, сообщает ОККО.

Фото: Кадр из сериала «Фишер», «Как приручить лису»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят «Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят Читать дальше 11 февраля 2026
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна Читать дальше 10 февраля 2026
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Читать дальше 10 февраля 2026
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи Читать дальше 10 февраля 2026
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день «Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день Читать дальше 10 февраля 2026
Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения Читать дальше 10 февраля 2026
От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают От «Лимитчиц» плачут все, но первый сериал этого создателя еще душевнее: 20 серий — дух захватывают Читать дальше 10 февраля 2026
Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю Фанатею от «Хрустального» и «Метода», но эти 3 психологических триллера не хуже — развязку знаю, но все равно пересматриваю Читать дальше 10 февраля 2026
Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа Читать дальше 10 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше