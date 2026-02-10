«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения

Завершились съёмки третьего сезона детективной франшизы «Фишер» с подзаголовком «После Фишера. Инквизитор». Производством занимается онлайн-кинотеатр Wink.

Проект продолжает историю расследований, но переносит действие в наши дни и вводит новых героев. В центре сюжета — убийство дочери чиновника в алтайском городе и след нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка.

Новый сюжет и герои

Главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Петров играет следователя Терехова, работающего вместе с местным опером Беловой.

Следствие выводит их на историю девушки-маугли, выросшей в тайге, которая становится важным звеном в цепочке событий. Сериал сохраняет мрачную интонацию и опору на психологию преступлений.

«Что мне нравится в моём персонаже, так это то, что он совсем не похож на героя первых двух сезонов — Евгения Бокова. Следователь Терехов является его антиподом. Но одно их объединяет точно — торжество справедливости. Нужно наказать зло, чтобы оно получило по заслугам. Главный мотив и Бокова, и Терехова — фанатичное отношение к профессии, а вот стили работы сильно отличаются», — сказал Александр Петров.

В сезоне также снялись Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артём Осипов, Баястан Колдошалы и калининградка Таисья Калинина, ранее появлявшаяся в триллере о маньяке «Как приручить лису»

. Режиссёр — Ольга Френкель, известная по «Инсомнии». Дату премьеры создатели пока не называют, сообщает ОККО.