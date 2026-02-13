Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Рыцарем Семи Королевств»: новый хит HBO сейчас рвет все топы

В конце января на HBO стартовал «Рыцарь Семи Королевств». Спин‑офф величайшей фэнтези‑саги встретили настороженно: поклонники «Игры престолов» привыкли к масштабу и крови, а тут — камерное путешествие, двое путников, разговоры и дорога.

Но чем дальше, тем увереннее росли рейтинги. Скепсис сменился любопытством, а потом и признанием.

Однако некоторая часть потенциальных зрителей всё ещё держится в стороне. Это те, кто когда‑то не осилил восемь сезонов оригинала или успел забыть, кто кого и зачем отправил на казнь в борьбе за Железный трон. Они боятся, что без «шпаргалки» по Таргариенам и Старкам в новый мир не войти.

На самом деле страх напрасен. «Рыцарь Семи Королевств» устроен иначе. Здесь нет армий, драконов и пророчеств, которые тянутся по три сезона. Это история, которая начинается с чистого листа.

Отличия от «Игры престолов»

Если оригинал брал размахом, десятками сюжетных линий, которые менялись каждый сезон, то спин-офф вышел камерным, почти домашним. Шесть серий по полчаса, двое путников, разговоры у костра и попытки делать добрые дела в мире, где это никого особенно не трогает.

Время действия отделяет эту историю от оригинала почти на век. Драконы уже вымерли, магия ушла в тень, а Белые ходоки ещё даже не снились северянам. Вестерос здесь похож на самую обычную средневековую Англию.

Главный герой — межевой рыцарь Дункан, человек без титулов и богатства, но с упрямым чувством чести. А его оруженосец Эгг — на самом деле мальчик, который однажды станет королём, пока об этом не догадывается даже он сам.

Нужно ли пересматривать «Игру престолов»

Пересматривать «Игру престолов» перед стартом нового сериала совсем не обязательно. История странствующего рыцаря Дункана и его маленького оруженосца Эгга разворачивается почти за сто лет до того, как Неда Старка позвали в столицу, и никак не пересекается с войной пяти королей.

Однако если вы принадлежите к тем зрителям, которые любят добирать контекст из первоисточника, — прочитайте книги.

Под обложкой сборника «Рыцарь Семи Королевств» скрываются три повести, растянутые во времени на несколько лет. «Межевой рыцарь» — та самая история, которую экранизировали в первом сезоне.

«Присяжный рыцарь» подхватывает героев спустя два года. А заканчивается трилогия «Таинственным рыцарем».