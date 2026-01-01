Меню
Не только повторила успех Хюррем, но даже превзошла ее: какую мечту хасеки исполнила невестка Нурбану

1 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Великолепный век»

Она сумела добиться особого статуса во дворце.

В сериалах «Великолепный век» и «Империя Кесем» было множество ярких женских образов. Однако практически всех героинь неизменно сравнивали с харизматичной Хюррем-султан.

Кажется, только Нурбану-султан смогла достичь подобного уровня известности, почти повторив успех своей легендарной предшественницы. А некоторые считают, что она даже превзошла ее статус.

История Нурбану

До попадания в гарем будущая Нурбану-султан жила в Венеции под именем Сесилия. Её родители не были официально женаты, из-за чего девушка считалась незаконнорожденной.

Из Италии её похитили пираты Барбароссы, после чего она оказалась в султанском дворце. Согласно сериалу «Великолепный век», именно Хюррем дала ей имя Нурбану, что означает «излучающая свет».

Роксолана рассчитывала, что венецианка будет помогать её сыну Селиму в управлении санджаком. Однако между молодыми людьми вспыхнули настоящие чувства. Нурбану стала матерью нескольких детей Селима, включая будущего султана Мурада и дочь Фатьму.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Как Нурбану превзошла Хюррем

Историки считают, что Нурбану смогла достичь того, о чём мечтала, но не получила Хюррем. Речь идёт о титуле Валиде-султан.

Нурбану пережила султана Селима и получила огромное влияние при своём сыне Мураде. Она стала одной из самых могущественных женщин империи.

Хюррем, несмотря на всю свою власть, ушла из жизни раньше Сулеймана и так и не носила этот высочайший титул.

Смерть Нурбану

Судьба Нурбану сложилась непросто. Она активно влияла на решения своего сына, султана Мурада, одновременно управляя гаремом и государственными делами. Её жизнь завершилась в декабре 1583 года.

По основной версии, она умерла по естественным причинам. Однако существует и предположение об отравлении.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
