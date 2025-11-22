Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ну закрутили…» — 4-я серия «Вампиров средней полосы 3» закончилась предательством, которое зрители обсуждают взахлёб

«Ну закрутили…» — 4-я серия «Вампиров средней полосы 3» закончилась предательством, которое зрители обсуждают взахлёб

22 ноября 2025 14:15
«Вампиры средней полосы»

Новый эпизод стал тем самым моментом, когда линия героев резко смещается, раскрываются важные тайны, а финальная сцена вызывает бурю реакций в комментариях.

4-я серия «Вампиров средней полосы» 3 сезона вызвала настоящий шквал обсуждений. Одним из первых эмоциональных откликов стала фраза: «Ну закрутили…» — зрители повторяют её десятками раз, подчёркивая, насколько насыщенной и резкой вышла серия.

Почему эпизод стал обсуждаемым

В этой серии продолжаются перемены внутри клана: Андрей, став хранителем, начинает понимать, что скрывается за недавними событиями. Борис увозит Ольгу на ферму и демонстрирует клану возможности её ребёнка, намереваясь избавиться от Ольги.

Но малыш останавливает его — и это мгновенно меняет динамику их противостояния.

Параллельно Жан и Сергей пробираются в больницу за кровью. Жану приходится оперировать, несмотря на слепоту, а позже главврач отправляет его в неоплачиваемый отпуск. Костя же напрямую говорит Андрею, что не принимает его как отца, что усиливает напряжение внутри семьи.

Тайна Василиска — наконец раскрыта

Ещё одна причина волны обсуждений — раскрытая загадка пропавших Грёмы и инкассатора. Выясняется, что в Жене сидит Василиск: когда растёт адреналин, существо берёт контроль над телом и уводит жертв.

Чтобы понять, куда, Андрей и дед Слава провоцируют превращение и находят пропавших. Зрители отмечают:

«Это самое внятное и эффектное объяснение за сезон».

Предательство Ольги — эпизод, который взорвал комментарии

Но главный повод, почему зрители обсуждают взахлёб, — финальная сцена. Серафима пытается помочь Ольге сбежать, но Ольга сдаёт её Борису, пытаясь защитить ребёнка и выиграть время.

Это вызвало шквал реакций:

«Ольга действует в своих интересах и интересах ребенка. Не забывайте, что Серафима — вампир. Вам её жалко?»

Другой зритель пишет:

«Сергей молодец! Так любит Ольгу, аж смотреть приятно. Но мне кажется, что Ольга его не так любит…»

Предательство Ольги зрители переживают эмоционально, спорят о мотивах героини и дают противоположные оценки её поступку.

Также прочитайте: Что это было? Зрители обсуждают финал «Тысяча „нет“ и одно „да“», который перевернул весь сериал

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики Читать дальше 22 ноября 2025
Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7 Читать дальше 22 ноября 2025
7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона 7,9 против 7,0 — зрители ругали «Метод 3», но рейтинг показывает: он уже лучше 2 сезона Читать дальше 22 ноября 2025
Ад под видом идеальной семьи: сериал «Дьявол в семье» показывает реальную историю блогера, которая морила голодом собственных детей Ад под видом идеальной семьи: сериал «Дьявол в семье» показывает реальную историю блогера, которая морила голодом собственных детей Читать дальше 22 ноября 2025
Война Таргариенов продолжается: «Дом Дракона» получает четвёртый сезон — и может продлиться дальше Война Таргариенов продолжается: «Дом Дракона» получает четвёртый сезон — и может продлиться дальше Читать дальше 22 ноября 2025
«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен «Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен Читать дальше 22 ноября 2025
Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису» Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису» Читать дальше 22 ноября 2025
Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот Читать дальше 22 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте 5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте Читать дальше 22 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше