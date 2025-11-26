Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры)

«Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры)

26 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Невский»

Фанаты спорят, а нужно ли было это самое продолжение истории.

В утечках со съёмочной площадки восьмого сезона «Невского» подтвердилось то, о чём говорили последние месяцы: Павел Семёнов не просто возвращается — он снова в строю и работает в полиции.

В финале прошлого сезона герой Антона Васильева погибал перед сдачей властям, и версия со всплытием лишь в флэшбеках долго считалась основной. Теперь она окончательно обнулилась.

Что изменилось в сюжете

По данным, появившимся в Сети, новая арка завязана на деле Архитектора. ФСБ подходит к завершению расследования, но остаются детали, которые официально могли бы прояснить только Семёнов и Татьяна Белова.

Последняя скрывается, поэтому её поиском займутся спецслужбы, параллельно раскрывая оставшиеся связи преступной группы.

Кадр из сериала «Невский»

Какая роль теперь у Семёнова

Кадры со съёмок от 25 октября 2025 года показывают героя живым, в звании и при исполнении. Это возвращает его в команду вместе с Михайловым, Руконоговым и остальными. Вероятно, линия с гибелью была частью большого сюжетного трюка, необходимого для запуска новой главы.

«Ну прямо, "восстание мертвецов"!», «После оживления Фомы всё пошло как в «Санта-Барбаре». Все герои по пять раз в коме были, потом оживали, даже в прошлое попадали. Первые четыре–пять сезонов смотрел с удовольствием, в отличие от других сериалов про ментов. Для продюсеров главное — деньги. По инерции, наверное, буду смотреть, но как всему этому верить, когда Семёнова при большом количестве людей убили, а он снова жив?», «Мы с мужем очень ждём. Вот реально — я бы не поверила, что меня зацепит сериал про ментов на НТВ. А вот — просмотрели все сезоны, ценой сна местами. И так расстроились концовке 7 сезона. Потом слухи… вот хоть бы так всё и было», — пишут в Сети зрители.

Что с Мельниковым

Развязка подсказывает главное — историю генерала не замяли. Судя по текущему развитию, правда о нём будет доведена до конца. Однако есть вероятность появления нового «архитектора», более крупного и влиятельного, чем прежний.

Сериал уже демонстрировал готовность обновлять антагонистов и усиливать ставки — восьмой сезон, судя по всему, продолжит эту модель.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 глупейших киноляпа в сериале «Невский».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Читать дальше 27 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Читать дальше 25 ноября 2025
Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода Читать дальше 27 ноября 2025
1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине 1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине Читать дальше 26 ноября 2025
412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar 412 627 175 просмотров и это не конец: как 49-я серия серия «Маши и Медведя» «Дорогая передача» обошла фильмы, клипы и даже мультхиты Pixar Читать дальше 26 ноября 2025
«Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие", "Клан Сопрано", "Шерлок"»: зря вы пропустили сербский сериал «Тени над Балканами» (9,1 на IMDb) «Уступает лишь таким хитам как "Во все тяжкие", "Клан Сопрано", "Шерлок"»: зря вы пропустили сербский сериал «Тени над Балканами» (9,1 на IMDb) Читать дальше 26 ноября 2025
«Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра «Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра Читать дальше 26 ноября 2025
Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше