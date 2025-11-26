«Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры)

Фанаты спорят, а нужно ли было это самое продолжение истории.

В утечках со съёмочной площадки восьмого сезона «Невского» подтвердилось то, о чём говорили последние месяцы: Павел Семёнов не просто возвращается — он снова в строю и работает в полиции.

В финале прошлого сезона герой Антона Васильева погибал перед сдачей властям, и версия со всплытием лишь в флэшбеках долго считалась основной. Теперь она окончательно обнулилась.

Что изменилось в сюжете

По данным, появившимся в Сети, новая арка завязана на деле Архитектора. ФСБ подходит к завершению расследования, но остаются детали, которые официально могли бы прояснить только Семёнов и Татьяна Белова.

Последняя скрывается, поэтому её поиском займутся спецслужбы, параллельно раскрывая оставшиеся связи преступной группы.

Какая роль теперь у Семёнова

Кадры со съёмок от 25 октября 2025 года показывают героя живым, в звании и при исполнении. Это возвращает его в команду вместе с Михайловым, Руконоговым и остальными. Вероятно, линия с гибелью была частью большого сюжетного трюка, необходимого для запуска новой главы.

«Ну прямо, "восстание мертвецов"!», «После оживления Фомы всё пошло как в «Санта-Барбаре». Все герои по пять раз в коме были, потом оживали, даже в прошлое попадали. Первые четыре–пять сезонов смотрел с удовольствием, в отличие от других сериалов про ментов. Для продюсеров главное — деньги. По инерции, наверное, буду смотреть, но как всему этому верить, когда Семёнова при большом количестве людей убили, а он снова жив?», «Мы с мужем очень ждём. Вот реально — я бы не поверила, что меня зацепит сериал про ментов на НТВ. А вот — просмотрели все сезоны, ценой сна местами. И так расстроились концовке 7 сезона. Потом слухи… вот хоть бы так всё и было», — пишут в Сети зрители.

Что с Мельниковым

Развязка подсказывает главное — историю генерала не замяли. Судя по текущему развитию, правда о нём будет доведена до конца. Однако есть вероятность появления нового «архитектора», более крупного и влиятельного, чем прежний.

Сериал уже демонстрировал готовность обновлять антагонистов и усиливать ставки — восьмой сезон, судя по всему, продолжит эту модель.

