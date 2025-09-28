Меню
«Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет»

28 сентября 2025 13:46
«Ну, погоди!»

Советский мультфильм, который поколения россиян знают наизусть, внезапно удивил иностранцев.

«Ну, погоди!» — мультфильм, ставший частью культурного кода жителей постсоветского пространства. Его до сих пор с удовольствием смотрят и цитируют поколения зрителей.

Но история Волка и Зайца, придуманная Аркадием Хайтом, Феликсом Канделем и Александром Курляндским, вновь оказалась в центре внимания. Теперь — благодаря реакции иностранцев, впервые посмотревших легендарный мультфильм.

Как иностранцы открыли для себя советскую классику

Студенты корейского университета Генхи посмотрели «Ну, погоди!» и поделились реакцией на YouTube-канале «Кореец КУКУ Korean 꾸꾸».

Им понравилась динамичная анимация, музыка и юмор, но одна сцена вызвала настоящий шок.

Речь идёт об эпизоде, где Волк несётся на катере прямо по дороге, а машины вынуждены уступать ему путь.

Советские зрители, а также жители постсоветского пространства всегда воспринимали это как комичный абсурд, но для студентов всё выглядело иначе.

Один из них сказал:

«В Корее такое ни за что не покажут по каналу. Сцена с движением по встречной полосе — родители будут говорить, что этот эпизод на воспитание детей плохо влияет».

Что удивило корейских зрителей

Для российского зрителя шалости Волка всегда были безобидным юмором. Но иностранцы обратили внимание на то, что герой остаётся «плохим» и не получает морального урока.

В их культуре детская анимация чаще выстраивается вокруг исправления ошибок.

«В корейских мультиках показывают, как кто-то провинился, осознал это и получил поучение. А в этом мультике Волк остается плохим. А ещё корейская анимация кажется очень простой, а здесь зрелищно и музыка интереснее. Я думаю, что этот мультфильм лучше, чем “Том и Джерри”», — сказал один из корейских студентов.

Советский мультфильм неожиданно оказался для иностранцев не только смешным, но и гораздо смелее, чем они привыкли видеть в детских шоу.

Фото: Кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
