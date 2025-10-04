Меню
Ну и что, что сбросили маму с балкона: новый турецкий сериал «Зависть» явно зашел зрителю и вот почему

4 октября 2025 09:25
Кадр из сериала «Зависть»

Новая турецкая драма показала зубы: публика хвалит и сюжет, и атмосферу.

Семейные драмы из Турции давно стали отдельным жанром, который смотрят не только ради красивых костюмов и страстей, но и ради сюжетных «сюрпризов». Новый проект Now TV «Зависть» (2025) с первых серий показал всё это сразу, и зрители уже активно делятся впечатлениями.

Первые серии и реакция зрителей

В центре истории — Сениха, женщина, всю жизнь прожившая в тени семьи и унижений. Мать и брат годами разрушали её самооценку, и в какой-то момент героиня решает вырваться на свободу.

Но турецкие сценаристы не были бы собой, если бы не добавили сцены с тайными свадьбами, страстью на яхте и драматическим падением матери с балкона.

На удивление зрителей, именно такие повороты сделали сериал особенно обсуждаемым.

В комментариях уже пишут:

«Сбросить кого-нибудь с балкона — это так по-турецки! Теперь и здесь, да ещё мама…».

Другие зрители признаются: «Сериал понравился, болею за Сениху», «Смотрю, нравится», «Очень атмосферно и напряжённо».

Кадр из сериала «Зависть»

Чем зацепила «Зависть»

Публика отмечает не только неожиданные сюжетные повороты, но и сильный актёрский состав. Озгю Намал, Мехмет Гюнсюр и Хафсанур Санджактутан вносят в историю убедительность, а игра Селахаттина Пашалы в роли брата Халита вызвала настоящий шквал эмоций.

Отдельно зрители говорят о деталях:

«Интрига есть и не одна, смотрится увлекательно и интересно», «Серии по 50 минут не кажутся затянутыми, наоборот хочется смотреть одну за другой».

Атмосферу сравнивают с другими сильными турецкими драмами: «Снято очень атмосферно. В меру мрачно, слегка напомнило “Преступление”».

Почему это может стать хитом

Несмотря на непростую конкуренцию в сетке турецкого телевидения, «Зависть» уверенно набирает зрительскую аудиторию. И если первые отзывы держатся в тоне «смотрим дальше с интересом», то это явно сигнал, что проект нашёл свою нишу.

А зрители, уставшие от бесконечных «любовных треугольников», здесь получают сразу семейную драму, психологический конфликт и фирменные турецкие «разборки».

Фото: Кадры из сериала «Зависть»
