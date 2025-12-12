Меню
Это ошибка, что вы еще не видели 6 сериалов из Турции из нашей подборки: зрители от них в восторге не меньше, чем от «Зимородка»

Это ошибка, что вы еще не видели 6 сериалов из Турции из нашей подборки: зрители от них в восторге не меньше, чем от «Зимородка»

12 декабря 2025 09:25
Кадр из сериала «Новая жизнь», «Плотина», «Жизнь и мечты»

Топ для тех, кто хочет эмоций без лишнего надрыва: здесь романтика идёт рука об руку с жизнью.

Турецкие истории о любви давно стали отдельным жанром — тёплым, немного дерзким и удивительно близким. Зрители любят их за искренность, простые человеческие мотивы и умение показывать отношения так, будто смотришь не сериал, а чью-то реальную жизнь.

В этой подборке — 6 проектов, в которых чувства звучат естественно, без театральных жестов, но при этом трогают особенно сильно.

«Ну что вы со мной делаете?», — пишут пользователи в сети, просмотрев эти сериалы.

«Новая жизнь» (2020)

«Новая жизнь»

Бывший спецназовец Адем после ранения вынужден уйти со службы. Он становится телохранителем Ясемин — молодой женщины, чья спокойная жизнь оказывается куда опаснее, чем кажется.

Постепенно профессиональная дистанция рушится, и холодное доверие превращается в тёплое чувство.

«Любовь 101» (2020)

«Любовь 101»

Лёгкий, тёплый сериал о старшеклассниках, которые хотят удержать любимую учительницу в школе и придумывают план свести её с тренером.

Но за комедийным тоном скрывается честная история о первой любви, растерянности и дружбе, которая помогает расти.

«Плотина» (2020)

«Плотина»

Назыма и Нехир связывает переписка: нежная, доверительная, почти исповедальная. Но когда приходит время встречи, герой отправляет на свидание другого человека — и запускает цепочку лжи, в которой чувствам приходится бороться за место.

Это история любви, которая проходит испытание честностью.

«Если любовь позовет» (2020)

«Если любовь позовет»

Три семьи много лет избегали друг друга, хранить тайны было проще, чем разбираться в прошлом.

Но дети бывших друзей влюбляются — и отношения становятся частью большего разговора о доверии, ответственности и праве на собственное счастье.

«Луна и солнце» (2024)

«Луна и солнце»

Холодный, уверенный бизнесмен и искренняя девушка сталкиваются в моменты, когда любовь кажется невозможной.

Но именно эти разные характеры и создают ту химию, за которую зрители ценят романтические сериалы Турции.

«Жизнь и мечты» (2022)

«Жизнь и мечты»

Четыре подруги идут по жизни рядом, но каждая сталкивается со своими страхами, надеждами и выбором.

Здесь любовь — не только романтическая, но и дружеская, семейная, та, что формирует человека и помогает держаться на плаву.

Источник: дзен-канал Изнанка сериала

Также прочитайте: Главные драматические премьеры декабря 2025 года: 4 фильма, которые зрители включают вечером и тут же советуют знакомым

Фото: Кадр из сериала «Новая жизнь», «Плотина», «Любовь 101», «Если любовь позовет», «Луна и солнце», «Жизнь и мечты»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
