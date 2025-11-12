Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе

Рейтинг Mediascope — главный инструмент, по которому измеряют телевизионную аудиторию в России. Каждую неделю аналитики фиксируют, какой сериал или программа стали самыми просматриваемыми. Такой результат называют «победой недели». Именно по этим победам можно понять, какие каналы держат внимание зрителей, а какие — теряют позиции.

По данным Mediascope за первые 44 недели 2025 года картина выглядит так:

– «Россия 1» — 30 побед,

– НТВ — 26 побед,

– Первый канал — 1 победа.

НТВ стал вторым каналом страны и главным конкурентом «России 1», значительно опередив Первой канал.

Серии, которые выходили без перерывов

Год начался с мощной линейки: «Первый отдел 2», «Первый отдел 3», «Первый отдел 4» — каждый сезон держал первое место неделю за неделей. Всего франшиза забрала 5 побед подряд.

Затем лидерство переходило к таким сериалам, как «Шеф. Призраки прошлого», «Хозяин» и «Хозяин 2». Один хит завершался — другой тут же выходил, и НТВ снова поднимался на вершину рейтинга.

Весна и лето: плотная сетка новых проектов

Дальше в лидеры поднимались: «Оперативная память», «Чужой район. Выстрел из прошлого», «Черный пёс 6», «Белая полоса», «Волчий берег», «Сломанная стрела», «Вторая семья».

Каждый из этих сериалов хотя бы раз становился самым просматриваемым в стране — отсюда и высокий итоговый результат канала.

Что готовится к эфиру

К производству уже готовятся или находятся на финальной стадии несколько ожидаемых проектов НТВ: «Акушер 2», «Скорая помощь 8», «Тоннель», «Жар», «Золотое дно 2».

Франшизы, которые не теряют аудиторию

У НТВ есть линейка сериалов, которые обеспечивают стабильный рейтинг: «Ментовские войны», «Первый отдел», «Черный пёс», «Шеф», «Скорая помощь».

Каждый новый сезон привлекает лояльную аудиторию, поэтому проекты регулярно занимают первое место.

Почему Первый канал так сильно отстал

С отставанием Первого канала в рейтинге за 2025 год всё довольно прозрачно. Начиная с августа, его сетка в основном состоит из телепремьер — проектов, которые значительная часть зрителей уже смотрела на онлайн-платформах. Это сразу снижает интерес: аудитория не видит смысла возвращаться к сериалу, если он не новый.

Дополнительную проблему создаёт и темп выкладки: Первый канал показывает только четыре серии в неделю, тогда как НТВ выдаёт по десять. Для современного зрителя, привыкшего смотреть сезон за несколько вечеров, такой ритм слишком растянут.

К этому добавляется ещё один важный фактор: за весь год Первый канал объявил лишь о четырёх новых проектах, поэтому зрители просто не понимают, что ждать дальше — и уходят туда, где премьер больше, а обновления выходят регулярно, пишет дзен-канал Мир современного кино.