НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям

Похоже, НТВ продолжает расширять линейку исторических детективов. На этот раз зрителей перенесут почти на сто лет назад — в Ленинград 1920-х годов, где преступный мир только набирает силу, а молодому парню предстоит решить, кем он хочет стать на самом деле.

О чем расскажет сериал «ГОП»

Главный герой — Лёха Яровицын, которого сыграет Григорий Некрасов. В поисках честной работы он приезжает в Ленинград и поселяется в Городском общежитии пролетариата, более известном как ГОП. Именно там его постепенно втягивают в криминальную среду.

Лёха становится частью банды под руководством Шмелёва, роль которого исполнил Максим Андрушкив. Однако долго оставаться по другую сторону закона ему не удается. После неожиданного поворота судьбы герой оказывается в милиции, где знакомится с начальником районного отдела Григорием Ушаковым в исполнении Антона Багрова. Именно он помогает парню начать жизнь заново.

История о втором шансе

После службы в милиции Яровицын начинает расследовать преступления, используя наблюдательность и смекалку. Но избавиться от прошлого оказывается куда сложнее, чем кажется. Бывшие сообщники начинают охоту на Лёху, а личная жизнь приносит не меньше опасностей, чем встречи с преступниками.

Такое сочетание криминальной драмы, исторического антуража и детективной интриги выглядит довольно любопытно. Особенно если создателям удастся показать эпоху НЭПа не только через костюмы и декорации, но и через атмосферу того времени.

Что говорят создатели

Режиссер Александр Андреев признается, что работа над таким проектом стала для него настоящим подарком:

«Для режиссера исторический проект — это всегда особенный подарок. Возможность перенестись на 100 лет назад, погрузиться в другую эпоху, почувствовать ее ритм, характер и настроение невероятно вдохновляет. Сегодня начинаем большое путешествие в прошлое».

Съемки уже проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пока дата премьеры не объявлена, но «ГОП» уже выглядит одним из самых необычных проектов НТВ нового сезона. Если сериалу удастся совместить атмосферу Ленинграда 1920-х, сильную детективную линию и историю человека, который пытается вырваться из криминального прошлого, у канала вполне может появиться еще один заметный хит.

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