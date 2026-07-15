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Киноафиша Статьи НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям

НТВ взялся за новый исторический детектив: Ленинград 1920-х годов, уличная банда и сложный главный герой — подарок зрителям

15 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «ГОП»

Еще на этапе анонса проект выглядит очень интересно.

Похоже, НТВ продолжает расширять линейку исторических детективов. На этот раз зрителей перенесут почти на сто лет назад — в Ленинград 1920-х годов, где преступный мир только набирает силу, а молодому парню предстоит решить, кем он хочет стать на самом деле.

О чем расскажет сериал «ГОП»

Главный герой — Лёха Яровицын, которого сыграет Григорий Некрасов. В поисках честной работы он приезжает в Ленинград и поселяется в Городском общежитии пролетариата, более известном как ГОП. Именно там его постепенно втягивают в криминальную среду.

Лёха становится частью банды под руководством Шмелёва, роль которого исполнил Максим Андрушкив. Однако долго оставаться по другую сторону закона ему не удается. После неожиданного поворота судьбы герой оказывается в милиции, где знакомится с начальником районного отдела Григорием Ушаковым в исполнении Антона Багрова. Именно он помогает парню начать жизнь заново.

История о втором шансе

После службы в милиции Яровицын начинает расследовать преступления, используя наблюдательность и смекалку. Но избавиться от прошлого оказывается куда сложнее, чем кажется. Бывшие сообщники начинают охоту на Лёху, а личная жизнь приносит не меньше опасностей, чем встречи с преступниками.

Такое сочетание криминальной драмы, исторического антуража и детективной интриги выглядит довольно любопытно. Особенно если создателям удастся показать эпоху НЭПа не только через костюмы и декорации, но и через атмосферу того времени.

Что говорят создатели

Кадр из сериала «ГОП»

Режиссер Александр Андреев признается, что работа над таким проектом стала для него настоящим подарком:

«Для режиссера исторический проект — это всегда особенный подарок. Возможность перенестись на 100 лет назад, погрузиться в другую эпоху, почувствовать ее ритм, характер и настроение невероятно вдохновляет. Сегодня начинаем большое путешествие в прошлое».

Съемки уже проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пока дата премьеры не объявлена, но «ГОП» уже выглядит одним из самых необычных проектов НТВ нового сезона. Если сериалу удастся совместить атмосферу Ленинграда 1920-х, сильную детективную линию и историю человека, который пытается вырваться из криминального прошлого, у канала вполне может появиться еще один заметный хит.

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Фото: Кадр из сериала «ГОП»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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2 комментария
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