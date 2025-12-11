Меню
Киноафиша Статьи НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды

11 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Скорая помощь 8»

Команда Кулыгина снова на линии, но ритм меняется резко.

«Скорая помощь» тихо вернулась на НТВ — и если вы пропустили этот момент, то восьмой сезон уже в эфире. Премьера прошла в конце ноября, и с тех пор новые серии ложатся в сетку почти ежедневно.

Всего в сезоне 24 эпизода, и большая часть уже вышла: первые — с 24 по 28 ноября, затем показ продолжился с 1 декабря, по одному эпизоду в день. Сейчас декабрь в самом разгаре, и зрители уже обсуждают повороты, которых никто не ждал.

Подстанцию забирают — и вот тут становится интересно

Команда Кулыгина снова на линии, но ритм меняется резко: территорию подстанции передают жесткому бизнесмену Игнатову. Казалось бы, сколько всего эти ребята видели — но угроза потерять рабочее место оказывается куда больнее зимних вызовов. Конфликт здесь не громкий, без плакатов и лозунгов, но именно такой, от которого досматриваешь до титров.

Статистика личной жизни: одна пара съезжается, другой герой пишет книгу

Ушаков и Роднина решают жить вместе — наконец-то, скажет та часть аудитории, которая следит за ними с первого сезона. Только романтика быстро сталкивается с реальностью: две смены, один холодильник и попытки понять, как вообще люди живут под одной крышей. Линия выходит тёплой, тихой, почти домашней.

Ломакин идёт по другой траектории — начинает писать мемуары. Собирает истории, которым столько лет не находилось места ни в отчётах, ни в новостях. И это неожиданно работает: герой будто становится ближе, объемнее.

Кто в составе

Кулыгина снова играет Гоша Куценко, вместе с ним вернулись Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Анастасия Моргун, Степан Куликов, Светлана Брюханова. Режиссёр сезона — Богдан Дробязко.

В итоге восьмой сезон появляется ровно тогда, когда зрителю хочется чего-то знакомого и честного. И цифры только подтверждают: сериал держит форму.

Также прочитайте: Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь 8»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
