НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал

5 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Мухтар. Он вернулся»

Интересы аудитории уже давно сменились.

Зимние каникулы традиционно считаются временем щедрых телевизионных жестов. Именно под Новый год каналы достают из рукавов «подарки» — премьеры, перезапуски, возвращения легенд. В этом году НТВ сделал ставку на сериал «Мухтар. Он вернулся». Формально — жест уважения к преданной аудитории. По факту — довольно спорное решение.

Ностальгия как главный аргумент

Сам факт возвращения «Мухтара» апеллирует к памяти начала 2000-х. Тогда сериал был простым, наивным и по-своему обаятельным. Его смотрели после школы, между мультиками и домашними заданиями. Но с тех пор прошло больше двадцати лет, и телевизионный ландшафт изменился радикально.

Сегодняшний зритель НТВ — это публика, избалованная «Невским», «Первым отделом» и более жёсткими, ритмичными процедуралами. На этом фоне «Мухтар. Он вернулся» выглядит не возвращением легенды, а артефактом из прошлого.

Перезапуск без ощущения необходимости

Да, канал постарался придать проекту вес: вернул Александра Носика, аккуратно переписал биографии, добавил новых персонажей и сквозную линию с криминальным авторитетом по прозвищу Антиквар. Но всё это не меняет главного — перед нами всё тот же полицейский процедурал, где собака остаётся самым убедительным следователем в кадре. Ни сценарных рисков, ни жанровых экспериментов, ни ощущения, что сериалу действительно есть что сказать зрителю 2026 года.

Праздничная сетка как форма компромисса

Показ в новогодние дни выглядит не столько подарком, сколько удобным слотом. Каникулы — время, когда аудитория фрагментирована, а рейтинговые ожидания снижены. В такие периоды удобно выпускать проекты, в успех которых канал сам не до конца верит. Это объясняет и осторожную стратегию НТВ: «Мухтара» берегли, но и не рисковали ставить его в конкурентный прайм.

Итог без иллюзий

Для части зрителей «Мухтар. Он вернулся» действительно станет тёплым приветом из прошлого. Но для большинства — это напоминание о том, как быстро устаревают телевизионные формулы, передает дзен-канал «Мир сериалов». В эпоху стримингов и сильных жанровых драм ностальгии уже недостаточно. И потому «Мухтар» сегодня — не событие, а компромисс. Вежливый, аккуратный и, увы, запоздалый.

Фото: Кадр из сериала «Мухтар. Он вернулся»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
