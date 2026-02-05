«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали

В декабре 2025 года телеканал НТВ представил зрителям многосерийную ленту под названием «Ничья в пользу КГБ», которая сочетает в себе элементы детектива и исторической драмы. Восьмисерийный фильм переносит зрителей в 1986 год и предлагает взглянуть на события тех лет через призму напряженного противостояния между советским КГБ и американским ЦРУ. Историк Александр Черемин высказался, что в проекте были освещено хорошо, а что не так.

Для начала

Режиссер Михаил Вассербаум, совместно со сценаристами Марией Ошмянской, Александром Ивановым и Юрием Грачевым, поднимает важные вопросы, касающиеся истории спецслужб двух сверхдержав СССР и США.

В сериале собран талантливый актерский ансамбль, в котором наряду с опытными мастерами присутствуют и молодые, восходящие звезды. Большинство актеров продемонстрировали высокий уровень мастерства, в частности, следует отметить игру Дениса Нурулина, Петара Зекавица, Даниила Степанова, Олега Попова, Алисы Горшковой, Александра Рыбакова, Виталия Кузьмина, Марии Нефедовой. Несмотря на то, что сериал в целом произвел положительное впечатление, некоторые детали вызвали вопросы.

А что не так

Так, например, было отмечено, что 6-я клиническая больница 3-го управления Минздрава СССР, где оказывали помощь ликвидаторам Чернобыльской аварии, не соответствовала показанному в сериале образу проходного двора и имела совершенно иной интерьер.

Кроме того, территория Троице-Сергиевой Лавры не вполне соответствует ее реальному архитектурному облику. Также было замечено, что в Орликовом переулке Москвы в те годы не было магазина «Одежда».

Здание американского посольства в Москве также имеет несколько иной вид, чем представлено в фильме. Было отмечено, что Боевой железнодорожный ракетный комплекс РТ-23 УТТХ «Молодец», известный в НАТО как «Скальпель», разрабатывался в КБ «Южное» в Днепропетровске, и в 1986 году ЦРУ не обладало достоверными данными о нем.

Плюсы сериала

К сильным сторонам проекта можно отнести точное изображение методов работы КГБ и ЦРУ. Специфика работы КГБ в сериале показана с высокой степенью достоверности. Также достоверным является факт привлечения экстрасенсов к работе в центральном аппарате КГБ СССР.

Правда, в реальности у СССР не было агента в ЦРУ такого уровня, как представлено в сериале. Однако, по некоторым данным, в СССР существовал агент ЦРУ на уровне высшего политического руководства: член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев, а также министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, который, как утверждают некоторые источники, передавал информацию американской стороне.