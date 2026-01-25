Меню
Киноафиша Статьи НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии»

НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии»

25 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Приставы»

Не все оценили такой ход.

В 2024 году на НТВ решились на сложный шаг и выпустили в эфир сериала «Приставы». Все внимание зрителей было приковано к нему из-за одной исполнительницы.

Там сыграла Анастасия Заворотнюк. Сериал не успели выпустить при ее жизни, премьера состоялась через месяц после похорон. И это разделило зрителей на два лагеря: пока одни были рады вновь увидеть любимую звезду, другие посчитали, что продюсеры просто наживаются на ее смерти.

Сюжет сериала «Приставы»

Главный герой сериала — судебный пристав Егор Грачёв. Он предан своей непростой работе, но прекрасно понимает её подводные камни. Фигуранты дел часто пытаются обмануть или подставить исполнителей, поэтому бдительность нужно сохранять постоянно.

К профессиональным сложностям добавляется и личный конфликт. У Грачёва непростые отношения с начальником отдела по противодействию коррупции. Причиной разногласий стала не только служба, но и соперничество: оба мужчины борются за внимание одной и той же женщины.

Анастасия Заворотнюк в сериале «Приставы»

В сериале Анастасия Заворотнюк исполнила роль судьи Людмилы Самойловой. Её героиня выносит суровый приговор, который осуждённый считает несправедливым. Именно это решение запускает цепь мрачных событий.

Кадр из сериала «Приставы»

Отсидев срок, бывший заключённый выходит на свободу с одной целью — отомстить судье. Он начинает преследовать Самойлову, насылая на неё угрозы, что доводит женщину до тяжёлого нервного срыва. Главные герои уверены в законности вынесенного приговора и берутся за дело, чтобы обезопасить судью и поймать её преследователя.

Кадр из сериала «Приставы»

Появление уже ушедшей из жизни актрисы в кино зрители восприняли неоднозначно.

«Смотришь на неё и любуешься. Какая она всё-таки классная актриса. Словно она пришла оттуда, чтобы передать нам привет!», «Спасибо, что выпустили сериал, это дань уважения её таланту», «Пиарили проект, будто она в главной роли, а Заворотнюк появляется лишь в финале. Похоже, просто хотели нажиться на её имени и трагедии», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Приставы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
