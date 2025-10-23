Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

23 октября 2025 19:06
«Приговор»

В драме Дениса Карышева — звёздный состав, сложные характеры и история человека, которого прошлое не отпускает.

Завершились съёмки остросюжетной криминальной драмы «Приговор». Режиссёр — Денис Карышев, а в главных ролях — Антон Васильев, Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Анна Котова, Кирилл Русин и Роман Маякин.

Премьера состоится сначала в онлайн-кинотеатре Kion, затем — на НТВ.

Сюжет и главный конфликт

Двадцать два года назад Савва, герой Антона Васильева, оказался втянут в преступление и попал в тюрьму.

После освобождения он пытается начать жизнь заново, но прошлое возвращается. Его шантажируют, втягивают в разборки и заставляют снова взять в руки оружие.

В поисках правды Савва узнаёт, что всё, во что он верил, было ложью.

НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

Герои и актёры

В сериале также снимаются Александр Устюгов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов и Ангелина Пахомова.

Васильев называет своего героя «человеком внутренней правды, у которого система отняла всё, кроме совести».

По словам Кирилла Русина, Савва напоминает героя Сергея Бодрова из фильма «Брат» — не злодей и не святой, а человек, вынужденный искать смысл жизни в мире без правил.

Атмосфера и команда

По словам продюсера Елизаветы Елистратовой, «съёмки прошли без сюрпризов, команда работала с полной отдачей».

Актриса Анна Котова добавила, что атмосфера на площадке была «семейной и творческой, несмотря на то, что по сюжету кипели страсти».

Сценарий написала Мария Тумова, оператором выступил Рубен Шахбазянц, художником-постановщиком — Родион Пашин.

Также прочитайте: Анна Пересильд давно не Айгуль из «Слова пацана»: актриса снялась в первом женском роуд-муви в России

Фото: Кадр из сериала «Приговор» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России «Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России Читать дальше 24 октября 2025
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей 3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей Читать дальше 24 октября 2025
Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Читать дальше 24 октября 2025
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Читать дальше 23 октября 2025
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды 3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды Читать дальше 23 октября 2025
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов «Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов Читать дальше 23 октября 2025
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще? «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще? Читать дальше 23 октября 2025
Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Читать дальше 23 октября 2025
Погонь с пистолетами нет, но зато какой сюжет: 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра Погонь с пистолетами нет, но зато какой сюжет: 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше