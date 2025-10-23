НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

В драме Дениса Карышева — звёздный состав, сложные характеры и история человека, которого прошлое не отпускает.

Завершились съёмки остросюжетной криминальной драмы «Приговор». Режиссёр — Денис Карышев, а в главных ролях — Антон Васильев, Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Анна Котова, Кирилл Русин и Роман Маякин.

Премьера состоится сначала в онлайн-кинотеатре Kion, затем — на НТВ.

Сюжет и главный конфликт

Двадцать два года назад Савва, герой Антона Васильева, оказался втянут в преступление и попал в тюрьму.

После освобождения он пытается начать жизнь заново, но прошлое возвращается. Его шантажируют, втягивают в разборки и заставляют снова взять в руки оружие.

В поисках правды Савва узнаёт, что всё, во что он верил, было ложью.

Герои и актёры

В сериале также снимаются Александр Устюгов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов и Ангелина Пахомова.

Васильев называет своего героя «человеком внутренней правды, у которого система отняла всё, кроме совести».

По словам Кирилла Русина, Савва напоминает героя Сергея Бодрова из фильма «Брат» — не злодей и не святой, а человек, вынужденный искать смысл жизни в мире без правил.

Атмосфера и команда

По словам продюсера Елизаветы Елистратовой, «съёмки прошли без сюрпризов, команда работала с полной отдачей».

Актриса Анна Котова добавила, что атмосфера на площадке была «семейной и творческой, несмотря на то, что по сюжету кипели страсти».

Сценарий написала Мария Тумова, оператором выступил Рубен Шахбазянц, художником-постановщиком — Родион Пашин.

